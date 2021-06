Potsdam

Am heutigen Mittwoch tagen die Potsdamer Stadtverordneten in der Arena am Luftschiffhafen – zum letzten Mal vor der Sommerpause. Die MAZ berichtet live über die wichtigsten Entscheidungen.

Am heutigen Mittwoch, 2. Juni 2021, findet die 20. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam statt. Die MAZ berichtet ab 15 Uhr an dieser Stelle live .

Bereits im Vorfeld hat vor allem ein Thema für reichlich Zoff zwischen den Fraktionen in der Potsdamer Stadtversammlung gesorgt. Der Streit um die Schulentwicklungsplanung 2021-2026 wird für die rot-grün-rote Rathauskooperation in Potsdam kurz vor der finalen Abstimmung am heutigen Mittwoch zur ernsthaften Belastungsprobe. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Kooperationspartnern zur Zukunft des Schulstandortes Pappelallee hat sich die SPD mit der CDU einen neuen Mitstreiter gesucht. Beide Fraktionen bringen heute gemeinsam einen Änderungsantrag ein, nach dem an diesem Ort zum Schuljahr 29024/25 ein vierzügiges Gymnasium errichtet werden soll. Grüne und Linke lehnen das bekanntlich ab.

Zudem sind der mit Millionenzuschüssen für das kommunale Klinikum verbundene Betrauungsakt der Stadt Potsdam und eine Rettungsaktion für eine weitere gefährdete Gartensparte weitere zwei von vielen brisanten Themen der aktuellen Stadtverordnetensitzung in Potsdam.

