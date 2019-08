Potsdam

Ein überfraktionelles Bündnis wird am Mittwoch den Klimanotstand für Potsdam ausrufen. Damit stünde künftig jeder Beschluss der Stadtverordnetenversammlung unter einem Klimavorbehalt. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag der SPD, Grünen, Linken und der Wählergruppe Die Andere sowie eines Partei-Einzelabgeordneten wird in der SVV-Sitzung abgestimmt, die Initiatoren beabsichtigen eine sofortige Beschlussfassung. Da die Fraktionen gemeinsam über eine Zweidrittelmehrheit verfügen, gilt die Zustimmung als sicher.

Jeder Beschluss wird überprüft

Verabschiedet wird eine Resolution, welche den Klimanotstand erklärt: Die Landeshauptstadt erkennt damit an, „dass die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen eine Aufgabe von höchster Priorität ist.“ Beschlossen wird, dass jede Vorlage, die in die Stadtverordnetenversammlung oder in den Hauptausschuss eingebracht wird, klimapolitisch überprüft wird. Bislang werden lediglich demografische und finanzielle Auswirkungen betrachtet.

Zudem geben die Stadtverordneten dem Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) eine Reihe von Prüfaufträgen an die Hand, etwa wie die Stadtwerke ihre CO2-Emissionen eindämmen und wie Neubauten klimaneutral mit lokal verfügbaren regenerativen Energien versorgt werden können. Durch eine neue Tarifstruktur und alternative Finanzierungen sollen außerdem der ÖPNV attraktiver gemacht werden, eine Stärkung von Grünflächen und Wäldern ist auch vorgesehen.

Appell an die CDU

Ursprünglich hatten die Grünen und die Fraktion Die Andere entsprechende Anträge erarbeitet, nun haben sich SPD und Linke angeschlossen. „Natürlich erwarten wir Diskussionen in der SVV“, sagte der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller, „aber ich werde an die anderen Fraktionen, vor allem die CDU appellieren, sich unserer nun erarbeiteten Vorlage anzuschließen.“

Als Vorbild für Potsdam haben die anderen deutschen Städte gedient, die bereits den Klimanotstand ausgerufen haben, darunter der Vorreiter Konstanz – die 280 000-Einwohner-Stadt am Bodensee hatte im Mai als erste Gemeinde in Deutschland einen solchen Beschluss gefasst. Mit Kiel ist seit Mitte Mai die erste Landeshauptstadt mit an Bord. Im kanadischen Vancouver wiederum verfolgt man seit der Ausrufung des Klimanotstands im Januar einen radikalen Ansatz. Dort steht zur Debatte, ob Stadtteile und auch einzelne Unternehmen ein Budget zugeteilt bekommen, das zeigt, wie viele Treibhausgase sie noch ausstoßen dürfen.

Mehr zum Thema:

>>> Das bedeutet der Klimanotstand für die Bürger

>>> So war der Stand im Juni

>>> Meinung: Mahnung zur Sparsamkeit – ein Kommentar von Peter Degener

Von Saskia Kirf