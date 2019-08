Berlin

Zwischen Bahnhof Friedrichstraße und dem Deutschem Theater in einem schicken Hinterhof in der Albrechtstraße in Berlin entstehen die schönsten Bücher über Brandenburg. „Wir sind ein kleiner Verlag mit Fokus auf Potsdam“, sagt Jana Kotte, die mit Joachim Nölte das Unternehmen terra:press leitet. „Unser Erfolgsgeheimnis ist allerdings, dass wir kein reiner Buchverlag sind“, fügt Joachim Nölte hinzu und erzählt die Geschichte seines Unternehmens.

Netzspinnen für Verkehrsbetriebe

Edition Terra ging Mitte der 90er Jahre aus einer Serviceagentur hervor, die heute noch die grafischen Netzspinnen für Busse und Bahnen in Brandenburg entwirft. „Auch für die Verkehrsbetriebe in Potsdam haben wir von Anfang an gearbeitet“, so Nölte. Zum Urknall wurde ein touristischer Stadtplan, für den Jana Kotte eine für die Handhabung höchst praktischen Treppenfalz erfand.

Mehr Netzwerker als Dienstleister

„Wir verstehen uns weniger als Dienstleister, sondern vor allem als Netzwerker“, sagt die Mediengestalterin, die aus Hoyerswerda stammt. Die fällige Verzahnung zwischen Verkehr, Kultur und Historie eröffnete dem Duo ein neues Geschäftsfeld. Themenkarten wie „ Potsdam entdecken mit Tram und Bus“ oder „In der Welt Fontanes. Unterwegs in Brandenburg“ werden gemeinsam mit Tourismusverbänden und der Deutschen Bahn entwickelt und in Hunderttausender Auflagen herausgebracht. Mit dem Autoren- und Verlegernamen Joachim Nölte verbinden Partner wie das Kulturland Brandenburg oder die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten höchste Qualität. Seine Publikationen sind detailfreudig, aber übersichtlich, umfassend, aber prägnant.

Potsdam-Stadtplan als Vorreiter

Diese Eigenschaften kommen auch der „ DB Ausflug“-App zugute. Hier werden 250 Tipps für Stadtwanderungen oder Radtouren mit Fahrplänen und kulturgeschichtlichen Hintergründen verknüpft. „Wir haben gezeigt, dass wir nicht am Print kleben. Aber wie viele Apps sind schon wieder verschwunden und die Bücher gibt es noch!“, bemerkt Nölte mit tiefer, aufgerauter Stimme und berichtet, wie es mit der Edition Terra weiterging. Nach dem erfolgreichen Potsdam-Plan, der heute noch ein Bestseller ist, ließ Nölte 2005 einen Potsdam-Stadtführer folgen, den er selber verfasste. „Er hat sich innerhalb eines Jahres mehr als 2000 Mal verkauft. Auf Anregung eines Buchhändlers brachten wir auch gleich eine englische Übersetzung heraus“, so Nölte. 2018 folgte, ebenfalls aus seiner Feder, die Stadtgeschichte „ Potsdam. Wie es wurde, was es ist“, die gerade in einer völlig überarbeiteten Neuauflage in die Buchhandlungen gelangte.

Auch Bäume bezeugen Geschichte

„Wo viele Touristen auftauchen, ist der Markt nicht gesättigt“, lautet die Erfahrung. Das ermutigte die Edition Terra, 2007 ein ganz besonderes Buch mit dem Titel „Bäume in Potsdam“ herauszubringen. „Wenn die Touristen nach unserem Stadtführer von Schloss zu Schloss laufen, wollten wir auch den Weg zum Ziel machen. Wir erzählen Geschichten zu den Bäumen“, erklärt Kotte die Idee. In gleicher Ausstattung erschien gerade auch ein Berliner Pendant - „Berliner Pflanzen: Das wilde Grün der Großstadt“. Wer nun denkt, dass sich ein Buch über die Millionenmetropole um ein Vielfaches besser verkauft als eines über die 170 000-Einwohner-Stadt Potsdam, liegt falsch. „Wir haben uns eine gute Marktposition erkämpft, indem wir Bücher über spezielle Themen und Regionen in Brandenburg herausbringen und sind der erste Verlag, der sich systematisch die einzelnen Regionen vorknöpft“, sagt der schlohweiße gebürtige Thüringer. Vor vier Jahren ließ er sich einen Vollbart stehen, als ihn sein Sohn, der ebenfalls im Unternehmen tätig ist, zum Großvater machte.

Nützliche Wegbegleiter

„Ein Wegbegleiter“ heißt eine neue Reihe, deren Preis-Leistungs-Verhältnis günstiger nicht sein könnte. Jeweils 200 Seiten bringen dem Leser die Uckermark, die Prignitz oder das Ruppiner Seenland nahe. Sie verbinden praktische Tipps, Wegbeschreibungen und ausklappbare Karten mit vielen Fotos und historischen Exkursen. Der Barnim erwies sich als Ladenhüter, das Havelland verkauft sich ganz gut. Zur Zeit sitzt Nölte am Titel „ Oberhavel“, anschließend wird sich der Verlag den südlichen Landkreisen zuwenden.

Multispektakel mit Siegmund Jähn

Nölte ist kein Historiker, der in Archiven forscht, sondern ein Journalist, der augenscheinliche Fakten neu aufbereitet, verdichtet und erzählt. Gelernt hat er das Handwerk von der Pike auf. Gleich nach dem Abitur auf dem Grauen Kloster in Berlin und noch vor seinem Journalismusstudium in Leipzig, absolvierte er Mitte der 1960er Jahre ein Volontariat bei der Nachrichtenagentur ADN. Gerade im Bereich Wissenschaft und Technik gelang es ihm, die Dinge oft einleuchtender zu erklären, als so mancher promovierte Naturwissenschenschaftler, der das auch versuchte. Mitte der 1970er Jahre wurde er an die Akademie der Wissenschaften ausgeliehen. Es galt, den Weltraumflug von Siegmund Jähn journalistisch vorzubereiten. „Als die DDR-Bürger genervt von der ,Multispektakel‘-Kamera sprachen und damit die Multispektralkamera aus dem VEB Carl Zeiss Jena meinten, wusste ich, ich habe meinen Auftrag erfüllt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Für Wanderer und Feinschmecker

1989 war er Anfang 40 und hatte keine Probleme, neu zu starten. Ihm war damals schon klar, dass das westliche System keine halben Sachen macht. „Ich wusste, jetzt gehöre ich auch zu denen, die die dritte Welt ausnehmen und ein Paar Schuhe für wenig Geld nachgeworfen bekommen. Und ich habe mir damals geschworen, ich arbeite nicht im politischen Bereich.“ Jedes Jahr ediert die Edition Terra etwa drei Bücher, die durch ihr liebevolle Gestaltung und ihr ansprechendes Layout herausstechen. Gerade erschien „Milch & Moos. Vom Wandern und guten Essen Brandenburg“. Für Naturfreunde, Entschleuniger und Feinschmecker eine Delikatesse.

Von Karim Saab