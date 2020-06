Potsdam

Ob Autounfall, Herzinfarkt oder der Sturz von der Leiter: Jeder ist verpflichtet, anderen im Notfall zu helfen. Doch wie steht es um die Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten? Theresa Salihovic, Ausbildungsleiterin der Johanniter in Potsdam, über den richtigen Schutz, der eigentlich schon immer galt.

Frau Salihovic, wenn Sie zuletzt Erste Hilfe geleistet haben, dachten Sie dabei an Corona?

Theresa Salihovic: Nein, überhaupt nicht. Selbst von Menschen, die jetzt wieder anrufen und Erste-Hilfe-Kurse buchen möchten, wird diese Frage gar nicht gestellt.

Wie kommt das, wo doch Corona so allgegenwärtig ist?

Ich persönlich habe damit einfach zu viel zu tun. Für mich und alle in meinem Umfeld ist die Erste Hilfe einfach selbstverständlich. Wir haben das Gefühl, helfen zu wollen, im Blut – ob Corona oder nicht.

Okay, Sie sind ein Profi, aber die meisten Ersthelfer sind Laien mit Hemmungen beim Helfen. Haben Sie Verständnis, wenn jemand aus Angst vor Corona wegschaut?

Helfen ist eine Pflicht. Wir sollten zum Beispiel schon immer Handschuhe überstreifen, um uns als Helfer vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Ich habe Verständnis, wenn jemand sagt: „Ich möchte nicht beatmen.“ Aber das war schon vor Corona ein Thema.

Theresa Salihovic, Fachbereichsleiterin Ausbildung beim Johanniter-Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von der Concierge zur Ausbildungschefin Theresa Salihovic ist seit 2016 bei den Johannitern im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming tätig. Die 34-jährige Großbeerenerin ist verheiratet und hat drei Kinder. Gelernt hat sie Hotelfachfrau und war zunächst als Concierge im Service-Wohnen an der Zeppelinstraße tätig. Von dort wechselte sie in den Sanitätsbereich und absolvierte selbst eine Sanitätshelfer-Ausbildung. Heute leitet sie den Fachbereich Ausbildung der Organisation. Der Johanniter-Verband umfasst Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Unter anderem führt er jährlich 240 Erste-Hilfe-Kurse mit 3000 Teilnehmern durch.

Zur Hilfe sind wir nur verpflichtet, solange wir uns nicht in Gefahr bringen – und Corona ist eine möglicherweise tödliche Krankheit.

Richtig, aber ich habe mittlerweile doch immer einen Mundschutz dabei und im Erste-Hilfe-Kasten sind immer Handschuhe. Ich sehe nicht die Gefahr, dass ich mich zwangsläufig mit Corona anstecke. Grundsätzlich bestand die Ansteckungsgefahr mit anderen Krankheiten auch früher schon.

Einmal-Handschuhe finden sich in jedem Erste-Hilfe-Kasten für Kfz. Quelle: Christin Klose/dpa

Folgende Situation: Ich laufe am Havelufer entlang und sehe einen gestürzten Radfahrer reglos, vielleicht blutend auf dem Weg liegen. Wie kann ich aus der Distanz helfen?

Als allererstes den Rettungsdienst rufen und mit dem Patienten sprechen. So kann ich ihn beruhigen, wenn ich mich nicht herantraue. Wenn ich Verbandsmaterial dabei habe, kann ich dem Patienten das reichen, damit er sich selbst hilft. Ansonsten: Erste Hilfe zu leisten, ist eine Pflicht. Da gibt es auch in Corona-Zeiten keine Diskussion.

Wenn es auf Leben und Tod ankommt und ich wiederbeleben soll, wie im Kurs gelehrt wird, ist Körperkontakt unvermeidlich. Wie kann ich mich schützen?

Mit Handschuhen und mit Behelfsmaske. Mehr haben Sie als zufällig vorbeikommender Mensch normalerweise nicht zur Verfügung. Man könnte auch, wenn man nichts dabei hat, die Pulloverärmel zum Kontaktschutz über die Hände ziehen. Die Beatmung müssen Sie aber nicht machen. Sie können die Herzdruckmassage durchführen. Ohne Beatmung. Dann haben Sie automatisch einen gewissen Abstand.

Sollte ich den Mund des Patienten zu meinem Schutz abdecken?

Nein, besser nicht. Das beeinträchtigt die Atmung des Patienten und damit seine Überlebenschance. Es gibt das sogenannte Beatmungstuch, das kann man sich relativ günstig besorgen, zum Beispiel beim Johanniter-Onlineshop, und als Schlüsselanhänger bei sich tragen. Ansonsten gibt es keine Hilfsmittel für den Laien.

Hat denn die Hilfsbereitschaft in der Corona-Zeit nachgelassen?

Das ist schwer einzuschätzen. Durch den Lockdown gab es keine Veranstaltungen, bei denen wir helfen mussten. Was wir aber merken: Nach dem Lockdown ist die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen unglaublich groß. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Leute, die Kurse zum Beispiel für den Führerschein nachholen müssen, oder Unternehmen mit Bedarf an Betriebskursen jetzt anfragen. Ich habe dabei niemals erlebt, dass jemand nach Corona gefragt hat.

Wie organisieren Sie jetzt die Erste-Hilfe-Kurse unter Corona-Bedingungen mit Abstands- und Hygienegebot?

Wir dürfen bei einem 50 Quadratmeter großen Raum maximal zehn Teilnehmer schulen – das ist nur die Hälfte der Kurse vor Corona. Zehn Quadratmeter gehören dem Ausbilder und vier Quadratmeter jedem Teilnehmer. Das hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung festgelegt, unsere Prüf- und Qualitätssicherungsstelle. Wir müssen alle Teilnehmer auffordern, zuerst die Hände zu waschen, dann dürfen sie sich mit Mundschutz zu ihrem Platz begeben, der eineinhalb Meter Abstand zum nächsten hat und auch nicht mehr gewechselt wird. Wer am Platz sitzt, darf den Mundschutz abnehmen. Der Dozent muss die ganze Zeit über ein Visier tragen – das ist besser als ein Mundschutz.

Herzdruckmassage an einer Übungspuppe – jetzt nur noch mit Handschuen. Quelle: Armin Weigel/dpa

Man sitzt ja nicht nur. Wie ist es bei Übungen für die Teilnehmer?

Bestimmte Übungen müssen gemacht werden. Dabei sind Mundschutz und Handschuhe, die wir austeilen, zu tragen. So gehen die Teilnehmer an die Übungspuppen für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die nach jedem Benutzen desinfiziert werden. Jeder Teilnehmer bekommt eine eigene Gesichtsmaske für die Puppe – das war vorher schon so. Bei der stabilen Seitenlage wird tatsächlich mit einem Partner geübt. Das ist die Ausnahme. Sehen Sie: Bei Kosmetikstudios ist das ja auch möglich. Die Kosmetikerin kommt ihren Kunden beim Augenbrauenzupfen sicher näher als wir im Erste-Hilfe-Kurs.

Wie reagieren die Teilnehmer?

Das ist sehr unterschiedlich. Die einen finden es übertrieben, die anderen finden es gut. Was als angenehm empfunden wird, ist die kleine Gruppengröße. Finanziell ist das für uns aber nicht auf Dauer machbar.

Hat sich jemand schon mal den Auflagen verweigert?

Nein, soweit kam es nicht. Was thematisiert wird, ist die Mund-zu-Mund-Beatmung. Dazu zwingen wir niemanden.

Und wenn jemand eine Übung nicht machen will?

Dann bekommt er oder sie das Zertifikat nicht.

Gibt es inhaltliche Neuerungen wegen Corona?

Das einzige Thema, was wir aufgenommen haben, ist die Frage nach den Masken. Wir erläutern die Unterschiede zwischen den Mund-Nase-Masken und ihre Funktionalität. Wenn Fragen zu Corona kommen, wird es natürlich kurz angesprochen. Es ist einfach eine neue Krankheit. Früher haben wir auch schon andere Ansteckungskrankheiten wie HIV angesprochen. Aber für mehr Information reicht die Zeit nicht. Es sind nur neun Unterrichtseinheiten für alles.

Rettungsorganisationen werden zu großen Teilen von Ehrenamtlichen getragen. Wir wirkt sich Corona auf das Engagement aus?

Während des Lockdowns stand auch bei uns alles still. All die Veranstaltungen, bei denen unsere Sanitätshelfer mitarbeiten, fanden nicht statt. Umso wichtiger war der stetige Austausch im Team über Whats-App-Gruppen und Telefonate. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind ein Teil der Organisation und auch in Corona-Zeiten ein wichtiger Bestandteil.

Hat sich niemand zurückgezogen?

Nicht ein Ausbilder hat gesagt, er will wegen Corona nicht mehr mitmachen. Das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses im Rettungsdienst. Ich weiß, dass es immer eine gewisse Gefahr gibt, aber ich kann mich schützen.

Experten erwarten eine zweite Corona-Welle. Welchen guten Rat können Sie den Ersthelfern mit auf den Weg geben?

Auf jeden Fall sollen sie den Mund-Nase-Schutz immer dabei haben. Vor allem sollen sie sich aber nicht vom Helfen abschrecken lassen. Denn jeder von uns kann selbst in die Situation kommen, dass wir Hilfe brauchen. Da sollte uns Corona nicht im Wege stehen.

Von Alexander Engels