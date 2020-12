Joris Wilhelm ist das Weihnachtsbaby 2020 aus Potsdam

Potsdam

Etwas früher als geplant kam das diesjährige Potsdamer Weihnachtsbaby zur Welt: Der kleine Joris Wilhelm hat seinen Geburtstermin 16 Tage vorgezogen und muss deswegen noch entsprechend medizinisch versorgt werden. Das teilte das Klinikum Ernst-von-Bergmann (EvB) mit, in dem das diesjährige Christkind geboren wurde.

Joris Wilhelm ist 48 Zentimeter groß, 2870 Gramm schwer und das erste Weihnachtsbaby, das am Heiligabend um genau 5:56 Uhr im EvB geboren wurde. Für die Eltern aus Kloster Lehnin ist er das erste Kind. „Ich fühlte mich im Kreißsaal und auf der Wochenbettstation gut aufgehoben und betreut“, erzählt die Mutter. Joris Wilhelm war laut Klinikum die 1531. Geburt vor Ort in diesem Jahr. „Das Klinikum Ernst von Bergmann und das gesamte Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe wünschen der jungen Familie alles Gute und viel Gesundheit“, heißt es in der Mitteilung.

Von MAZonline