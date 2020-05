Potsdam will Landesmittel für Corona-Bonus anzapfen

Potsdam

Auch die Mitarbeiter der christlichen Kliniken in Potsdam sollen einen Bonus für ihre harte Arbeit während der Corona-Krise erhalten – allerdings nicht aus dem städtischen Haushalt. Ein entsprechender Prüfantrag der CDU-Fraktion, nach dem Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) ausloten sollte, ob auch die Angestellten der Oberlinklinik und des St. Josefs-Krankenhauses aus der Stadtkasse Geld als Anerkennung bekommen, wurde am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt.

Geld vom Land und Stadt-Gutscheine

Stattdessen folgt die Mehrheit der Stadtverordneten nach langer, emotionaler Debatte einem Vorschlag der rot-rot-grünen Rathauskooperation. Dieser sieht vor, dass Potsdams Stadtoberhaupt gemeinsam mit Land und Bund auf eine Unterstützung für das Personal der Kliniken hinarbeitet. Zuletzt hatte die Landesregierung beschlossen, eine vom Bund vereinbarte Prämie für Altenpfleger um 500 Euro auf insgesamt 1500 Euro aufzustocken. Ein solcher Weg soll, so der Wunsch der Potsdamer Stadtpolitiker, auch für die Pfleger, Ärztinnen und sonstigen Mitarbeiter der Kliniken gefunden werden. Zusätzlich sind Sachleistungen vorgesehen, etwa Gutscheine für die städtischen Bäder und das Hans Otto Theater.

Anzeige

Dass die Mitarbeiter des kommunalen Ernst von Bergmann-Klinikums jeweils 500 Euro aus der Stadtkasse erhalten, ihre Kollegen in den christlichen Häusern aber nicht, hatte für großen Unmut gesorgt. Denn alle drei Kliniken – Bergmann, Josefs und Oberlin – hatten im Zuge der Krise das Normalgeschäft einstellen müssen. Im städtischen Klinikum herrschte seit Anfang April ein kompletter Aufnahmestopp, einspringen und die Patienten versorgen mussten die kleineren Häuser. Diesen entgeht somit zugleich eine „Leere-Betten-Prämie“: Ein Hilfspaket für Krankenhäuser sieht vor, diese mit 560 Euro pro ungenutztem Bett zu entschädigen. Die christlichen Häuser aber hatten, weil sie sehr viele Patienten anstelle des kommunalen Bergmann-Klinikums versorgten, eben diese leeren Betten nicht. Die Behandlung eines Covid19-Patienten wird deutlich schlechter bezahlt als ein leeres Bett, binnen 15 Tagen erhält ein Krankenhaus dafür 3500 Euro; ein leeres Bett brächte im selben Zeitraum mehr als drei Mal so viel Geld.

Weitere MAZ+ Artikel

Vorwurf: „Katastrophenkommunisten“

Die Ungleichbehandlung der Kliniken und der Mitarbeiter stößt auch den Potsdamer Stadtverordneten sauer auf. Dabei steht für alle außer Frage, dass die Angestellten besser behandelt werden müssen, aber eben nicht aus kommunalen Mitteln. „Das müssen die privaten und die kirchlichen Träger tun“, sagte Lutz Boede (Andere) in der Debatte am Mittwoch. Er warf der CDU angesichts des Dringlichkeitsantrags Populismus vor, schließlich habe diese stets gefordert, die Stadt solle nur noch Pflichtaufgaben erfüllen. Er unterstellte CDU und FDP gar einen „Hang zum Katastrophenkommunismus“: Wann immer es ihnen passe, würden die eigentlich eher wirtschaftsfreundlichen bis marktliberalen Fraktionen nach dem starken Staat und dessen Geldern rufen.

Auch Potsdams Kämmerer Exner hatte argumentiert, bei aller moralischer Überzeugung sei die Stadt weder Inhaber, noch Gesellschafter, noch Financier der christlichen Kliniken. „Wir können es nicht, wir können keine Lohnkosten für Unternehmen tragen, für die wir keinerlei Verantwortung haben“, so Exner. Er warb stattdessen für den Vorschlag der rot-rot-grünen Rathauskooperation, auf Bund und Land einzuwirken, um für eine Anerkennung der Mitarbeiter zu sorgen, die in der Krise in der ersten Reihe gestanden hatten. Schließlich wies Oberbürgermeister Schubert auch noch darauf hin, dass nicht nur das Josefs-Krankenhaus nach der Bergmann-Schließung die vielen Patienten aufgefangen hätte, sondern dass auch Krankenhäuser im Umland eingesprungen waren – und dass die zuständigen Landräte ebenso wie die Kooperation auf Geld von Land oder Bund hoffen.

Lesen Sie auch:

> Offener Brief der Klinik-Teams soll für Umdenken sorgen

> Der Streit um den Corona-Bonus

> Die Stadtverordnetenversammlung im Liveticker

Von Saskia Kirf