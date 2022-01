Potsdam

Die Josephinen-Wohnanlage in der Burgstraße soll künftig statt für Senioren ein Zuhause für Studierende sein. Das kündigt Manfred Dreier-Gehle, Geschäftsführer der SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH, in einem Brief an die Potsdamer SPD an. „Wir beabsichtigen nicht, die Immobilie in der Burgstraße zu verkaufen“, teilt Dreier-Gehle in dem Schreiben mit, „die Wohnungen werden tatsächlich für die zukünftige Vermietung an Studenten hergerichtet.“ Die dafür notwendigen Einbaumöbel würden in den nächsten Wochen geliefert.

Die letzten Senioren sollen bis zum 31. Juli ausgezogen sein

Das Schreiben ist auf den 21. Januar datiert, es ist an die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Potsdam-Mitte/Nord gerichtet, nicht aber an die Stadt, die die SGG damit außen vorlässt. Der Verwaltung und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist der Brief dennoch bekannt. Das Schreiben, das als Antwort auf einen offenen Brief verfasst ist, liegt der MAZ vor. Darin heißt es: „Es ist uns nicht leicht gefallen, den Mietern in unserer Wohnanlage (...) das Mietverhältnis zu kündigen“. Als Fristen werden drei und sechs Monate genannt, die letzten Senioren sollen bis zum 31. Juli ausgezogen sein.

Bis Ende Januar seien laut dem Schreiben allerdings schon knapp 90 der rund 110 Apartments nicht mehr belegt. Einige wenige Mieter könnten einen Platz im Pflegeheim beanspruchen, die Mehrzahl habe aber neue Wohnungen gefunden – mit Hilfe der SGG, wie Manfred Dreier-Gehle betont. „Wir haben schon im Oktober 2021 ein Team von drei Mitarbeitern nach Potsdam entsandt, um die Mieter und ihre Angehörigen bei der Suche nach geeigneten Wohnungen zu unterstützen. Dabei helfen wir in tatsächlicher und in finanzieller Hinsicht, den Umzug und die damit verbundenen weiteren Aufwendungen zu ersetzen, damit die Bewohner ein gutes neues Zuhause finden.“

Landeshauptstadt Potsdam kann sich weiterhin Rückkauf vorstellen

Die Stadt und die Stadtpolitik bemühen sich derweil weiter um den Erhalt der Josephinen-Wohnanlage. Noch immer steht die Idee im Raum, das 1998 nach einem Beschluss der Stadtverordneten an die Marseille Kliniken AG – heute MK Kliniken AG – veräußerte Gebäude zurückzukaufen und so als Heimstatt älterer Menschen zu sichern. Wie berichtet, schließen die MK Kliniken AG und ihre Tochter, die SGG, einen Rückkauf kategorisch aus. Dennoch war für den 14. Januar ein Gespräch zwischen der SGG und der Landeshauptstadt verabredet. Wie die Stadt an jenem Tag mitteilte, hatte die SGG das Gespräch allerdings aufgrund kurzfristiger Terminkollisionen absagen lassen.

Ein neuer Termin ist bislang von keiner der beiden Seiten bekanntgemacht worden. Wie die MAZ nun erfuhr, ist der Kontakt abgebrochen. Das geht auch aus einem Schreiben hervor, mit dem sich der Oberbürgermeister an die SGG wendet – eine Antwort auf deren Brief an den SPD-Ortsverein. Schubert bietet darin der SGG die Unterstützung der Stadt bei den Problemen an, die zur Entscheidung geführt haben sollen, die Miet- und Versorgungsverträge aller in der Josephinen-Wohnanlage lebenden Seniorinnen und Senioren zu kündigen. Es gebe „viele Ansatzpunkte, bei denen die Landeshauptstadt Potsdam dazu beitragen könnte und kann, den auch wirtschaftlich tragfähigen Weiterbetrieb des Hauses als Seniorenwohnanlage fortzusetzen“.

Oberbürgermeister plädiert für Generationen-Mix

Schubert kommentiert auch das Vorhaben, studentisches Wohnen im Haus Burgstraße 6a zu verwirklichen – er schlägt eine Kombination „mit dem so wichtigen Thema des Seniorenwohnens“ vor. „Hier hätte die Verwaltung schon lange unterstützen können, wenn Sie mit uns ins Gespräch gegangen wären und uns über Ihre Vorhaben informiert hätten“, so der OB, „spätestens jetzt sollten Sie unsere Gesprächsangebote, basierend auf konkret und verbindlich getroffenen Verabredungen, nutzen und somit für alle beteiligten Parteien die Chance einräumen, eine positive Entwicklung zu nehmen.“ Der Brief verließ am Mittwoch das Rathaus.

Für einen Generationen-Mix plädiert auch der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Peter Mundt. Der Beirat begrüße ausdrücklich, dass sich die SGG zur Zukunft der Josephinen-Wohnanlage geäußert hat. „Wir hoffen, dass nun seitens der SGG in Richtung Stadtverwaltung Gesprächsbereitschaft signalisiert wird“, so Mundt, „dann ist es vielleicht möglich, die Mietverhältnisse der noch in der Anlage befindlichen Senioren bestehen zu lassen. Es könnte so ein interessantes Wohnprojekt für Jung und Alt entstehen und ein Interessenkonflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen vermieden werden.“ Bezahlbarer Wohnraum sei für beide wichtig.

Potsdam soll Bundeskanzler einschalten

Die Josephinen-Wohnanlage war auch Thema in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Mittwoch. Der Antrag der Linken-Fraktion, wonach der Oberbürgermeister alles unternehmen soll, um einen dauerhaften Bestand der Seniorenwohnanlage zu sichern, und in diesem Sinne auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) um Unterstützung bitten soll, wurde angenommen.

Die SGG und die MK Kliniken AG äußerten sich auf die wiederholte Anfrage der MAZ zu der Zukunft der Immobilie nicht.

