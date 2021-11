Innenstadt

Es gibt einen Hoffnungsschimmer für die Mieter der Josephinen-Anlage in der Potsdamer Burgstraße. Der Landesverband des Deutschen Mieterbunds hat große Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kündigungen, die am Donnerstag plötzlich allen Mietern gleichzeitig ausgesprochen worden waren.

Auf Bitten der MAZ hat der Mieterbund sowohl einen der aktuellen Mietverträge, einen der zwingend abzuschließenden Serviceverträge für bestimmte Dienstleistungen im Haus sowie das umfangreiche Kündigungsschreiben des Betreibers SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH, einer Tochter der MK-Kliniken AG, geprüft.

Wolfgang Finsterbusch, Vorsitzender des Mieterbunds und früherer Mietrechtsanwalt mit Jahrzehnten Erfahrung, richtet deutliche Worte an die SGG: „Die Auffassung der Potsdamer Sozialbeigeordneten, dass es hier um rein private Mietverhältnisse geht, ist von diesen Verträgen nicht gedeckt. Und wir gehen davon aus, dass der Betreiber seiner Rechtspflicht gegenüber den Behörden nicht nachgekommen ist.“

Kein autarkes Mietverhältnis

Im Kern geht es darum, dass das Mietverhältnis in der Josephinen-Anlage von einem Servicevertrag abhängig ist. So gilt das Mietverhältnis beispielsweise nur solange, wie auch die Servicegebühr gezahlt wird. „Hier besteht kein autarkes Verhältnis, die Mieter befinden sich in Abhängigkeit“, sagt Finsterbusch. Solche Einrichtungen aber fallen unter das Bundesgesetz zur Neuregelung der heimrechtlichen Vorschriften von 2009 und das darauf aufbauende Brandenburgische Pflege- und Betreuungswohngesetz. Die beiden Gesetze sehen vor, dass ein Betreiber einer solchen Wohnanlage seine Einrichtung beim Land anzeigt, damit sie gelistet wird. Hier könnte laut Finsterbusch ein erstes Versäumnis der Betreiber oder auch der Behörden bestanden haben. Wenn aber die Einrichtung tatsächlich beim Ministerium gelistet sein sollte, ergibt sich eine weitere Verpflichtung.

„Bei Problemen in der Betreuung oder Missständen muss sich ein Betreiber an das Ministerium wenden, um gemeinsam Maßnahmen zur Lösung der Probleme in einem Maßnahmenplan zu veranlassen“, sagt Finsterbusch. Und Betreuungsprobleme sind der Kündigungsgrund, den Manfred Dreier-Gehle, sowohl Geschäftsführer der Betreiberfirma wie auch Vorstand der Eigentümer-AG, am vorigen Donnerstag im Kündigungsschreiben aufgeführt hat. „Wir können die Dienstleistungen weder aktuell noch in absehbarer Zukunft zu wirtschaftlichen vertretbaren Konditionen in einer Weise erbringen, die sowohl den Qualitätsstandards entsprechen, als auch den Vorsorge- und Schutzstandards“, hieß es in dem der MAZ vorliegenden Schreiben. Als Ursache der Probleme wurde eine hausinterne Baustelle benannt, deren Beendigung nicht absehbar sei.

Mietrechtsexperte Finsterbusch: „Kündigung auf wackligen Füßen“

Das Sozialministerium hatte gegenüber der MAZ erklärt, dass es für die Einrichtung nicht zuständig sei und es sich um ein reines betreutes Wohnen handelt. Der Mieterbund, der das anzweifelt, schließt aus der bisherigen Entwicklung, dass die Behörde nachträglich wegen der Betreuungsmissstände hinzugezogen werden müsse, „und dass die Begründung der Kündigungen nun auf wackligen Füßen steht“, so Finsterbusch.

Neben den konkreten Verträgen sprechen auch Unternehmenskonstellationen und -praktiken für eine Einrichtung, die unter die behördliche Aufsicht fallen könnte. Wie berichtet, handelt es sich beim Betreiber SGG Potsdam GmbH um eine Tochtergesellschaft des Eigentümers MK-Kliniken AG. Der Geschäftsführer des Betreibers ist Manfred Dreier-Gehle, der in Personalunion auch Vorstand der MK-Kliniken AG ist. Wie nun bekannt wurde, gehört aber auch ein dritter wesentlicher Akteur im Haus zur MK-Kliniken AG.

Die Allgemeine Dienstleistungsgesellschaft mbH (ADG Potsdam) mit Betriebsstätte am Humboldtring in Zentrum Ost und Sitz in Pritzwalk wird von den MK-Kliniken als „Standort“ aufgelistet. Viele Bewohner haben diesen Pflegedienstleister gebucht. Und damit steht für die Mieter, die die ADG engagiert haben, nicht nur hinter ihrem Vermieter, dem Betreiber und Hausverwalter, sondern auch hinter den Pflegemitarbeitern die gleiche Muttergesellschaft.

Eher Pflegeheim oder betreutes Wohnen?

Es gibt zudem weitere Alltagspraktiken, die eher an das Selbstverständnis eines Pflegeheims als an ein betreutes Wohnen mit der dafür typischen selbstbestimmten Lebensweise der Mieter denken lassen, wie ein Angehöriger der MAZ schilderte. So ist die Tür zum Haus regelmäßig verschlossen und Besucher müssen sich mit Namen und Adresse registrieren, bevor sie zu den Wohnungen dürfen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in Altenheimen ein Besuchsverbot für Angehörige galt, wurde der Mann sogar vom Besuch der Josephinen-Anlage ausgeschlossen, wie er der MAZ versichert. „Ich wurde als Betreuer ausgesperrt, obwohl das bei einem rein privaten Mietverhältnis gar nicht gehen würde. Dass man den Angehörigen den Zugang verwehrt, war in den Eindämmungsverordnungen nur für Pflegeeinrichtungen geregelt“, sagt er. Auf Nachfrage beim Gesundheitsamt sei ihm damals versichert worden, dass ihm der Besuch nicht verwehrt werden dürfe.

Mieterbund rät zum Widerspruch

Der Mieterbund rät allen Mietern angesichts der geprüften Verträge zum Widerspruch gegen die Kündigung, warnt aber vor einem vorformulierten Widerspruchsbrief, den eine Anwohnerin spontan verfasst und unter den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus verteilt hat. Stattdessen soll man sich beim Verfassen des Widerspruchs professionelle Hilfe holen, damit alle wichtigen Anforderungen erfüllt seien. „Der Widerspruch muss zum Beispiel unbedingt auf das Alter und die Pflegebedürftigkeit Bezug nehmen“, sagt Mieterbund-Chef Wolfgang Finsterbusch.

Er bringt sogar eine Verbandsklage ins Spiel. „Das vereinfacht das Geschehen für die einzelnen Leute sehr – gerade für die alten Menschen und ihre Betreuer.“ 50 Kläger müssten zusammenkommen, damit der Mieterbund deren Interessen gegenüber dem Betreiber vertreten kann. „Ich will animieren, dass der Potsdamer Mieterverein diese Verbandsklage übernimmt“, sagt Finsterbusch.

Von Peter Degener