Die Linken-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) macht weiter Druck in Sachen Josephinen-Wohnanlage. In einem Antrag, der am Mittwoch in der SVV behandelt werden soll, fordert die Fraktion den Oberbürgermeister auf, weiterhin alles zu unternehmen, um einen dauerhaften Bestand der Seniorenwohnanlage zu sichern.

Mit Potsdam und Hamburg eng verbunden

In diesem Sinne soll sich Mike Schubert (SPD) auch an seinen Parteigenossen Bundeskanzler Olaf Scholz wenden – er hatte im hiesigen Bundestagswahlkreis das Direktmandat errungen. Hintergrund: Scholz hat den Großteil seiner politischen Laufbahn in Hamburg verbracht, wo die MK-Kliniken AG ihren Sitz hat. Eine Tochter der AG, die SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH, ist Eigentümerin und Betreiberin der Wohnanlage.

Deren Entmietung sei inakzeptabel, so die Linken. „Da die Betreiberin sich zielführenden Gesprächen bisher verweigert und mit ihrem öffentlichen Auftreten deutlich macht, dass sie an einer Lösung im Interesse der betroffenen Senior:innen offenbar nicht im Ansatz interessiert ist, muss die Stadt alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Erhalt des Hauses als Seniorenwohnanlage auch auf anderen Wegen zu sichern“, heißt es im Antrag. Die Landeshauptstadt soll sich weiterhin intensiv um Gesprächskontakte zur MK-Kliniken AG bemühen, um den Erhalt als Betreutes Seniorenwohnen durchzusetzen, und um einen Rückkauf zu erörtern.

Zudem seien die wohnungsrechtlichen Möglichkeiten zur Beschlagnahme und Belegung der Wohnungen seitens der Stadt zu prüfen und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen unmittelbar umzusetzen. Es sei außerdem zu prüfen, welche bau- und ordnungsrechtliche Handhabe die Stadt hat, um Leerstand oder eine Umnutzung des Hauses zu verhindern. Auch ein Spendenkonto soll – in Zusammenarbeit mit dem Bündnis „Burgstraße bleibt“ eingerichtet werden, um Rechtshilfe und Anwaltskosten für die Bewohner übernehmen zu können.

