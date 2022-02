Potsdam

Nach der Massenkündigung von zumeist hochbetagten Mieterinnen und Mietern der Josephinen-Wohnanlage in Potsdam kauft der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg (VBZ) privat Aktien des nicht börsennotierten Mutterkonzerns. Darüber informieren die Verbraucherzentrale und das Aktionsbündnis „Burgstraße bleibt“ in einer Pressemitteilung.

VBZ-Chef hat Fragen an die Eigentümer

Der Kauf umfasst demnach zehn Aktien in einem Gesamtwert von 165 Euro und erfolgte mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK). Dazu Christian A. Rumpke: „Bei der nächsten Hauptversammlung der MK-Kliniken AG möchte ich persönlich erfahren, wie der Eigentümer begründet, Menschen in Zeiten von Corona, Wohnraumknappheit und Pflegenotstand ihre Mietverträge zu kündigen, und was er mit der Immobilie vorhat.“

Sollte durch einen späteren Aktienverkauf ein Gewinn entstehen, so kündigt Rumpke dessen Spende an das Diakonische Werk an, das sich neben älteren Menschen auch um Wohnungslose kümmert.

Ziel ist der Erhalt des Betreuten Wohnens in Potsdams Mitte

Das Bündnis „Burgstraße bleibt!“ wird getragen durch den Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Potsdam, durch den Mieterverein Potsdam und Umgebung sowie durch die Verbraucherzentrale Brandenburg. Es hat sich nach der Massenkündigung der Mieter der Josephinen-Wohnanlage Mitte Oktober 2021 zusammengefunden, um die Seniorinnen und Senioren und ihre Angehörigen zu unterstützen und für den Erhalt des Betreuten Wohnens zu kämpfen.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) gilt als die wichtigste Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber Wirtschaft und Politik. Sie bietet unabhängige Beratung, Information und Bildung zu zahlreichen Themen auf den Gebieten Markt und Recht, Reise und Freizeit, Finanzen und Versicherungen, Lebensmittel und Ernährung, Digitales und Telekommunikation sowie Energie, Bauen und Wohnen. Darüber hinaus mahnt die VZB Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbraucherinnen und Verbrauchern gegen geltendes Recht verstoßen und klärt die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps auf.

Von MAZonline/nf