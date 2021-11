Potsdam

Der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Potsdam will den gekündigten Bewohnerinnen und Bewohnern der Josephinen-Wohnanlage den Rücken stärken – und informiert sie darüber in einem Brief, der am Donnerstag allen Mietern zugestellt wurde. Darin kündigt der Beirat auch an, einer Sammelklage mit auf den Weg helfen zu wollen.

„Bewahren sie Ruhe, auch wenn es schwerfällt“

„Gemeinsam füreinander da!“ – das ist die Botschaft des Beirats. „Wir, der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt fühlen mit Ihnen und versichern Ihnen, dass wir an Ihrer Seite sind“, heißt es in dem Schreiben. Demnach haben den Beirat, die Stadt und den Pflegestützpunkt viele Anfragen erreicht. „Wir haben in den vergangenen Tagen gemeinsame Gespräche mit der Stadtverwaltung, Politik, Verbänden, Vereinen und Betroffenen geführt, um uns ein genaueres Bild zu machen“, schreibt der Beirat und richtet einen dringenden Appell an die Bewohner: „Wir möchten Sie bitten, bewahren Sie Ruhe, auch wenn es schwerfällt. Übereilen Sie nichts, schließen Sie sich zusammen!“

Mit Bezug auf die Ausführungen von Wolfgang Finsterbusch, Chef des Landesmieterbundes, in der MAZ rät der Beirat den Bewohnern, unbedingt „professionellen Widerspruch gegen die Kündigung“ einzulegen. „Suchen Sie sich Hilfe. Überlegen Sie gemeinsam im Haus, ob Sie und Ihre Angehörigen sich vorstellen können, eine Verbandsklage anzustreben.“ Viele Betroffene und deren Angehörige, mit denen der Beirat bereits im Gespräch ist, würden sich dieser Klage gerne anschließen.

Weitere Anlaufstellen für Senioren in Potsdam

Der Beirat ermutigt die Bewohner zudem, sich mit weiteren Fragen zu melden und weist darauf hin, dass außerdem der Pflegestützpunkt der Landeshauptstadt Potsdam stehe als unabhängige Beratungsstelle zur Verfügung steht. Zudem könnten sich die Betroffenen an die Fachbereiche Wohnen und Arbeit sowie Soziales und Inklusion wenden.

Beirat sprach im April mit Leitung der Josephinen-Wohnanlage

Der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt hat bereits seit Monaten Kontakt zu Bewohnern der Josephinen-Wohnanlage. Weil am Haus Ende 2019 Umbauarbeiten begonnen, aber nicht weitergeführt wurden, liegt der Speisesaal seit beinahe zwei Jahren brach – für viele Mieter des Betreuten Wohnens ein herber Einschnitt in ihren Alltag, denn mit dem Saal fällt ein beliebter Treffpunkt weg. Der Beirat drängte auf Besserung und kam im April 2021 auch mit der Hausleitung ins Gespräch – doch an der Situation im Haus änderte sich nichts. Anfang Oktober unterrichtete der Beirat dann den Sozialausschuss der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung über den Unmut der Senioren und bat um Unterstützung für die Bewohner. Diese erhielten Ende Oktober vom Träger der Einrichtung, der der Sozialen Grundbesitzgesellschaft (SGG) Potsdam, einer Tochter der MK-Kliniken AG aus Hamburg, die Kündigung für ihre Wohnungen. Begründung: Ein Ende der Arbeiten sei nicht absehbar.

Von Nadine Fabian