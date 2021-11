Potsdam

Erst wurde ihr der Mietvertrag gekündigt, dann ließ sie der Pflegedienst fallen. Christa Gruse ist alt, krank und hilflos – und kann nur durch den Umstand, dass sich ihre Familie an die Öffentlichkeit wandte, zurück in ihr vertrautes Zuhause: Der in der Josephinen-Wohnanlage tätige Pflegedienst hatte der Seniorin nach einem Krankenhausaufenthalt die vertraglich zugesicherte Betreuung und somit auch die Heimkehr in die eigenen vier Wände versagt. „Es wird unserer Mutter verwehrt, ihre letzten Tage noch in ihrer eigenen Wohnung zu verbringen“, sagte die Familie am Donnerstagabend der MAZ, „stattdessen stellt man ihr Obdachlosigkeit in Aussicht oder schiebt die Verantwortung auf die Krankenhäuser ab.“ Nach einer MAZ-Anfrage beim Pflegedienst am Freitagmorgen ruderte dieser nun zurück.

Rückkehr sollte vor der Massenkündigung kein Problem sein

Christa Gruse (85) befindet sich seit 14 Tagen nach einem heftigen Sturz im Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Vergangene Woche Mittwoch – also einen Tag vor der am Donnerstagabend zugestellten Massenkündigung in der Josephinen-Wohnanlage – erkundigte sich die Familie beim Pflegedienst, unter welchen Voraussetzungen Christa Gruse in ihr Apartment zurückkehren kann. „Uns wurde damals die Rückübernahme durch den Pflegedienst zugesagt, falls sie entlassen würde“, sagt Schwiegertochter Kerstin Nicole Gruse (44). Etwas anderes habe sie auch nicht erwartet, immerhin habe man einen Vertrag miteinander geschlossen.

Seit November 2020 ist Christa Gruse in der Josephinen-Wohnanlage zu Hause. Zuvor lebte sie in einer vollstationären Pflege in Berlin. „Wir haben sie da rausgeholt, weil wir alle unglücklich mit dieser Unterkunft waren“, sagt Kerstin Nicole Gruse, „der Pflegezustand meiner Schwiegermutter war miserabel, es ging ihr nicht gut und uns auch nicht.“ Auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist der Familie damals ein Kriterium besonders wichtig: die Möglichkeit, dass „unsere Mutter“ dort auch noch mit Pflegegrad 5 gut versorgt wird, so dass sie nicht noch einmal umziehen muss. „Sie soll ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen können“, sagt Kerstin Nicole Gruse. „Wir wollen, dass sie es bis zum Schluss schön hat.“

Mit der Pflege war die Familie „mehr als zufrieden“

In der Josephinen-Wohnanlage sieht die Familie aus dem Potsdamer Umland all ihr Hoffen und Wünschen erfüllt. Vor allem mit der Pflege sei man „mehr als zufrieden“ gewesen. „Wir waren auch mit der Pflegedienstleitung und der stellvertretenden Pflegedienstleitung super in Gespräch, wurden in alles einbezogen, über alles informiert“, sagt Kerstin Nicole Gruse, „das war ein richtiger Glückstreffer.“ – Der Schock sitze nun umso tiefer. „Das ist ein absoluter Vertrauensbruch.“

Psychische Belastung für Pflegepersonal zu hoch?

Dass der Pflegedienst die Rückübernahme aus dem Krankenhaus ablehnen wollte, erfuhr die Familie zunächst vom Bergmann-Klinikum. Dessen Sozialdienst hatte sich mit dem Pflegedienst in Verbindung gesetzt, um die nötigen Absprachen zu treffen. „Ich hatte gerade vier Stunden am Computer gesessen und den Widerspruch gegen die Kündigung des Mietvertrags geschrieben, hoffte danach für fünf Minuten den Kopf frei zu kriegen – da klingelte das Telefon“, berichtet Kerstin Nicole Gruse. „Die Begründung, die der Pflegedienst dem Klinikum genannt hat: Man könne den Pflegeaufwand nicht leisten.“ Der Familie gegenüber argumentierte der Pflegedienst offenbar anders: „Es hieß: Da bei unserer Mutter ja nicht abzusehen sei, ob sie zeitnah verstirbt, sei das psychische Risiko für die Mitarbeiter des Pflegedienstes zu hoch, wenn sie auch noch mit einem Todesfall zu tun hätten.“ – Familie Gruse ist über diese Herzlos-Ansage noch immer entsetzt: „Mit Todesfällen umzugehen, gehört zum Pflegejob dazu – und uns als Angehörige fragt derzeit auch keiner nach der psychischen oder auch anstehenden finanziellen Belastung.“

Pflegedienst und Wohnanlage eng verquickt

Die MAZ hatte den Pflegedienst – die Allgemeine Dienstleistungsgesellschaft mbH (ADG Potsdam) – am Freitagmorgen zu dem Fall angefragt, aber keine Rückmeldung erhalten. „Dafür meldete sich der Leiter der Wohnanlage bei uns“, berichtet die Familie. „Angeblich war die Intention der Entscheidung, Mutti einen weiteren Umzug zu ersparen!“

Die Josephinen-Wohnanlage ist mit der ADG eng verquickt. Das Unternehmen mit Betriebsstätte am Humboldtring und Sitz in Pritzwalk (Prignitz) gehört zur Hamburger MK-Kliniken AG – und zu dieser gehört wiederum die Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH (SSG), die die Josephinen-Wohnanlage betreibt und sämtlichen Mietern „zum nächstzulässigen Zeitpunkt“ gekündigt hat. Diese Verquickung bewertet der Landesverband des Deutschen Mieterbundes kritisch.

Die Entlassung aus dem Krankenhaus ist für Dienstag, 9. November, geplant. Für Familie Gruse wäre die Rückkehr ihrer Mutter in die Josephinen-Wohnanlage wenigstens ein kleines Happy End – auf ein großes, glückliches Ende für alle Bewohner hofft und kämpft die Familie weiter. Die Kündigung der Mietverträge halten Gruses für nicht rechtens. Sie haben Widerspruch eingelegt. Christa Gruse wisse von all dem noch nichts – die Familie möchte sie nicht beunruhigen. Und was könnte sie schon tun? „Unsere Mutter ist bettlägerig und es wurde Pflegegrad 5 beantragt.“

Von Nadine Fabian