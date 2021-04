Brandenburger Vorstadt

Mit Blumen überraschten Evelyn Friedrich (71) und Helga Zähler (77) am Donnerstag viele ihrer Nachbarn im Wohnhaus Auf dem Kiewitt 30-33 a. Der Anlass war außergewöhnlich: Vor 50 Jahren, am 1. Mai 1971, wurde die achtgeschossige sogenannte Wohnscheibe mit Blick auf die Havel an ihre Bewohner übergeben. Und 39 der damals eingezogenen 124 Mietparteien blieben bis heute.

„Wir sind auf unserer Etage geblieben“

Blick hinüber zur Havebucht. Vorn der „Havelgarten“ und der Jubilumsblock. Quelle: Christel Köster

Helga Zähler ist eine dieser Erstmieterinnen. Sie kam mit ihrer jungen Familie aus Babelsberg: „Wir haben dort mit dem Kind in einer ausgebauten Sommerlaube gewohnt.“ Auf dem Kiewitt bezogen sie eine Zweiraumwohnung im sechsten Geschoss, die sie später gegen eine Dreiraumwohnung tauschten: „Wir sind auf unserer Etage geblieben. Da wohnen wir heute noch und sind ganz glücklich.“

Helga Zähler spricht mit weichem Thüringer Akzent, obwohl sie schon als Kind mit ihren Eltern aus Zeitz (Sachsen-Anhalt) nach Potsdam kam. Lachend erzählt sie, wie sie mit ihrem Mann auf die Baustelle kam: „Wir sind reingekrabbelt, der Bau war noch ganz roh.“ Und zufällig seien sie in genau die Wohnung gegangen, die sie später bezogen.

Kulturraum in der achten Etage

Wohnungsbau auf dem Kiewitt im Mai 1967. Quelle: Annelies Jentsch

In den ersten Jahren habe es unter den Mietern einen starken Zusammenhalt gegeben, erzählt Helga Zähler: „Wir hatten in der achten Etage einen Kulturraum, in dem wir sehr oft gefeiert haben. Aber das hat man dann gelassen, denn es war einfach zu laut.“ Auch das Jubiläum des Hauses hätten sie gern richtig gefeiert, sagt Evelyn Friedrich: „Aber im Moment ist ja nichts möglich.“

Die Ur-Potsdamerin wohnt zwar erst seit zwei Jahren in dem Block, ist dem Viertel aber von klein auf eng verbunden: „Ich bin groß geworden auf dem Schillerplatz. Daher kenne ich die Gegend noch aus der Kinderzeit.“ Evelyn Friedrich erzählt vom Sägewerk Saran, das es auf der anderen Seite des Bahndamms an der Havelbucht gegeben hatte, dort, wo ein zweiter Wohnblock in identischer Größe steht.

Würziger Duft von frischem Holz

„Noch in den 1960er Jahren hat sich vom Sägewerk Saran ein würziger Duft von frisch geschnittenem Holz über den Kiewitt verbreitet, unüberhörbar auch das Geräusch der Gattersägen“, heißt es in der Fotodokumentation „Bevor der Abrissbagger kommt“ über verlorene Potsdamer Gebäude der Nachkriegszeit. Nur die Saran’sche Villa an der Zeppelinstraße ist erhalten geblieben.

Zur Galerie Der Kiewitt zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Wohnvierteln der Landeshauptstadt. Hier einige Bilder von damals und heute.

Evelyn Fredrich kann sich noch gut erinnern, dass „überall im Wasser Stämme waren“. Gleich neben dem Sägewerk war ein Kohlenhof. Gemeinsam mit der Oma habe sie dort im Handwagen Kohlen geholt. Weiter vorn gab es die Gaststätte „Stadt Potsdam“, in der es regelmäßig Tanz und oft auch Prügeleien gab, wie sie von Älteren gehört hatte.

DDR-Nationalpreis für das Ensemble

Evelyn Friedrich (l.) und Helga Zähler gratulieren Walter Bothe (82) zum 50. Jubiläum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zwischen 1966 und 1973 wurden Auf dem Kiewitt rund 1000 Wohnungen gebaut, fünf- bis achtgeschossige Wohnscheiben, dazu drei 15-geschossige Punkthochhäuser: „Die attraktive, zentrumsnahe Lage machte die Wohnungen dort von Anfang an sehr begehrt“, heißt es in einer Dokumentation der Arbeitsgemeinschaft „Stadtspuren“.

1977 wurde das Wohngebiet mit dem Architekturpreis der DDR und dem Nationalpreis ausgezeichnet. Bauherrin des Jubiläums-Blocks war die Arbeiterwohngenossenschaft „Fortschritt“, die sich 1990 in Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 umbenannte.

Heizung, Warmwasser, Einbauküche

Beim Erstbezug des Hauses, so die Genossenschaftler, „herrschte ungeteilte Freude über die neue Wohnung mit Heizung, Warmwasser und Einbauküche“. Die Frauen loben: Mit dem Fahrstuhl in jedem Aufgang und der Schräge am Eingang zur Wasserseite für Rollatoren sei der Block „fast seniorengerecht“.

Der Aufgang von Evelyn Friedrich ist vom Wasser aus gesehen ganz links. Sie fragt: „Kennen Sie den Havelgarten? Gleich daneben wohnen wir.“ Das Traditionslokal war für Bewohner des Hauses der naheliegende Ort für Familienfeiern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kennen Sie den Havelgarten?“

Frau Friedrich beschrieb mit ihren Wohnadressen einen großen Bogen, bis sie wieder zur Havel fand: Aus der Wielandstraße zog sie in die Zeppelinstraße, zum Stern, ins Dorf Drewitz, nach Werder. Als Lehrerin für Sport und Erdkunde arbeitete sie zuletzt an der Pierre-de-Coubertin-Schule: Noch heute bekomme sie Einladungen zu Klassentreffen.

Helga Zähler war mehr als 35 Jahre Farblichtbestimmerin bei der Defa in Babelsberg. Beim Dreh habe sie an einem Monitor gesessen. Kameramann und Regisseur hätten gesagt, welche Stimmung die Filme haben sollten, warme Dämmerung etwa oder kühle Nacht. Und sie habe das dann eingestellt.

Kalenderprojekt zu Jubiläumsjahr

Zum Jubiläumsjahr ihres Hauses verfolgen die Frauen ein weiteres Projekt – eine Chronik mit Fotos und Erinnerungen der Bewohner. Ein erster Aufruf, ausgehängt unten in den Aufgängen, blieb leider ohne Resonanz: „Wir müssen wahrscheinlich gezielt an die Türen klopfen“, sagt Evelyn Friedrich: „Vielleicht schaffen wir es dann bis zum Jahresende – und wenn es auch nur ein Kalender wird.“

Von Volker Oelschläger