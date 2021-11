Potsdam

Das schönste Geschenk zum 30. Firmenjubiläum hat sich Andrea Liebner selbst gemacht. Die Kosmetikerin hat eine eigene Produktlinie unter dem Namen Jasmin Glow entwickelt. Von Freitag, den 19. November, an wird es die zwölf Produkte auf der Basis von Jasminblütenextrakt in ihren Filialen in der Potsdamer Linden- und Erich-Weinert-Straße zu kaufen geben.

Jubiläumsfeier fällt den Corona-Regeln zum Opfer

Mit den eigenen Kosmetika wollte die Potsdamerin eigentlich die Gäste ihres großen Jubiläumsfestes überraschen. Doch das muss nun leider wegen der Verschärfung auf 2G-Regeln für Veranstaltungen ausfallen. Nicht geimpfte Gäste auszuladen, das hat die Inhaberin des Beauty-Instituts nicht übers Herz gebracht. „Sie sind doch alle meine Kunden“, erklärt Liebner, „sie alle haben Anteil daran, dass sich mein Unternehmen über 30 Jahre so gut entwickelt.“

Dass sie Kosmetikerin werden wollte, stand für Liebner schon mit 15 Jahren fest. Sie absolvierte ihre Ausbildung bei der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) und startete im Kosmetiksalon eines Potsdamer Hotels ins Berufsleben. Schon ein halbes Jahr später sollten alle Dienstleistungseinrichtungen des Hotels privatisiert werden. Auch das Kosmetikstudio gehörte dazu. „Ich habe gar nicht lange überlegt und das Studio übernommen. Meine erste Angestellte war meine Kollegin als Fußpflegerin“, erinnert sich die Unternehmerin. Sich irgendwo anstellen zu lassen, kam für die damals 20-Jährige nicht in Frage.

Zwei Filialen mit sieben Mitarbeiterinnen

Heute gehören zwei Filialen zum Institut. Sieben Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende arbeiten dort. Liebner hat sich zur Ausbilderin qualifiziert. Sie mag ihren Beruf heute noch ebenso wie am Anfang. Auch nach der Geburt ihrer Kinder 1993 und 1997 hat sie nicht aufgehört zu arbeiten.

Andrea Liebner hat die eigene Produktlinie Jasmin Glow entwickelt. Quelle: Elvira Minack

Und weil sie ihren Beruf so liebt, machten ihr die Einschränkungen wegen Corona sehr zu schaffen. Laut Handwerksordnung ist die Kosmetik nur ein „handwerksähnlicher“ Beruf und zulassungsfrei. Das sei der Grund dafür, dass das Gewerbe keine Lobby habe, sagt Andrea Liebner. Die engagierte Frau wollte sich damit nicht abfinden, hat Briefe geschrieben an den Chef der Handwerkskammer, den Oberbürgermeister, hat Kolleginnen aufgerufen, mitzukämpfen.

Neuer Schwung für die Kosmetik-Innung

Die deutsche Handwerksordnung hat sie nicht ändern können. Doch so viel Engagement blieb nicht unbeachtet. Seit kurzem ist die Kosmetikerin Mitglied der Vollversammlung der Potsdamer Handwerkskammer und hat wieder neues Leben in die Kosmetik-Innung gebracht. Gern hätte sie noch mehr Mitstreiterinnen in der Innung gesehen. Doch viele Kolleginnen seien wohl coronamüde.

Wenn Liebner der Pandemie dann doch etwas abgewinnen kann, so liegt das daran, dass sie in der Schließzeit die Idee zu ihrer eigenen veganen Produktlinie hatte. Ein Biochemiker hat sie unterstützt bei der Laborarbeit. Das Layout für die Verpackungen und die Produktbroschüre kommt von der Potsdamer Firma Dehnert Beschriftung. Die Druckerei und das Produktionslabor arbeiten in Südtirol.

