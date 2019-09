Drewitz

„Hallo, ich bin Jenny und 19 Jahre alt und seit zehn Jahren in der Arche. Ich mache die 10. Klasse in der Abendschule. Ich bin der Arche einfach für alles dankbar – weil sie mir in den Arsch getreten haben.“ Klare, aber umso berührende Worte waren am Freitag auf der bunten Bühne im Saal der Arche in Drewitz zu hören. Geburtstagswünsche zum zehnjährigen Bestehen der Arche, vorgetragen von jugendlichen Arche-Besuchern, die im Laufe der Jahre zu glühenden Arche-Fans geworden sind. Und die – in Kurzfassung – ihre Geschichten erzählten. „Ich bin Tatjana und 18 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung zur Sozialassistentin, um später Erzieherin zu werden – vielleicht auch hier. Die Arche ist wie ein zweites Zuhause“, erzählte ein anderes Mädchen. Eine weitere Fünfzehnjährige („Ich gehe in die Arche, seit ich denken kann.“) berichtete, wie ihr die Mitarbeiter geholfen hatten, „stark zu werden“ und ihren Traumberuf zu finden: „Ich möchte Jura studieren.“

Seit 10 Jahren für Potsdams Kinder aktiv: Günther Jauch, Initiator der Arche Potsdam, und Arche-Gründer Bernd Siggelkow (r.) Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Jahrzehnt ist es her, dass TV-Moderator Günther Jauch mit seiner Frau Thea die Arche in Berlin-Hellersdorf und deren Gründer – Theologe Bernd Siggelkow – besuchten. Jauchs Vorschlag: In Potsdam eine weitere Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerks als Anlaufstelle für bedürftige Kinder zu gründen. Der Standort in einem Flachbau liegt nur ein paar Schritte von der Grundschule „Am Priesterweg“ entfernt. Deren Direktorin, Elvira Eichelbaum, wurde am Freitag als Garantin der erfolgreichen Zusammenarbeit gewürdigt.

Viel Platz zum Spielen und Spaßhaben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die von Jauch großzügig geförderte Einrichtung wird täglich von 60 bis 80 Kindern und Jugendlichen besucht. Mittlerweile sind noch weitere Sponsoren mit an Bord. Der Platzbedarf wächst, doch laut Siggelkow fehlen die Ausbaumöglichkeiten. Geboten wird eine Menge: Vom Mittagessen und der Nachhilfe sowie schulischen Hilfen bis hin zu einem breiten Freizeitangebot, darunter Ferienfahrten. Den Kindern wird Rüstzeug mitgegeben, um in der Welt bestehen zu können, etwa die Begleitung bis in die Berufsausbildung. Arche-Gründer Siggelkow stellte am Freitag in einer emotionalen Rede klar, was aber am wichtigsten ist: „Der Schlüssel zum Herzen eines Kindes ist Liebe.“ Jauch zollte den Ehrenamtlern Respekt: „Danke für das, was die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten – Menschen, die Zeit spenden.“ Damit würden sie oft eine schwerere Arbeit leisten, als derjenige, der „mit leichter Hand einen Scheck ausstellt“.

An der Wand stand: „Liebe Arche, du bist so groß. Du hast viel Spaß in dir. Darum mag ich dich!“

Bei der Jubiläumsfeier ließ man auch viele Luftballons steigen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ildiko Röd