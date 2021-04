Groß Glienicke

Die Panzerhalle in der Groß Glienicker Waldsiedlung war bis zu ihrem Abriss 2007 das größte Atelier und der größte Ausstellungsraum im Land Brandenburg. Mit zwei Dutzend Künstlern aus Berlin und Brandenburg wurde die Mitte der 1990er Jahre formierte Ateliergemeinschaft zu einem Labor der im ersten Anlauf 1996 zunächst gescheiterten Länderfusion.

Mit der Eingemeindung von Groß Glienicke nach Potsdam im Jahr 2003 wurde der Verein Atelierhaus Panzerhalle zu der nach Mitgliedern stärksten Künstlergruppe der Landeshauptstadt. Erst 2015 sollte in Potsdam mit der Freigabe des Rechenzentrums als Kunst- und Kreativhaus eine weitere, noch größere Gemeinschaft von Künstlern und anderen Kreativen zusammenfinden.

Für Hitlers Wehrmacht aus dem Boden gestampft

Das Atelierhaus Panzerhalle im Juli 2007. Quelle: Joachim Liebe

Das Jubiläumsjahr 2020 der mittlerweile in „Neues Atelierhaus Panzerhalle“ umbenannten Künstlergemeinschaft mit drei aufeinanderfolgenden Ausstellungen in Potsdam und Berlin war überschattet vom Einbruch der Corona-Pandemie. Ein Nachschlag zum Jubiläumsjahr ist die von Rahel Schrohe herausgegebene Publikation „25 Jahre Aktionsraum Panzerhalle“, die am Sonntag präsentiert werden soll.

Mitte der 1930er Jahre wurde die „Waldsiedlung“ genannte Kaserne für Hitlers Wehrmacht aus dem Boden gestampft: „Links die Truppen in der Döberitzer Heide, rechts Görings Flieger in der Gatower Heide, dazwischen das Panzerregiment in der Glienicker Heide“, so die Ortsbestimmung von Ortsvorsteher Winfried Sträter“, „für den zweiten großen Krieg.“

„Totenstarre für Jahrzehnte“

Nach dem Krieg: „Totenstarre für Jahrzehnte.“ Die Kaserne wurde zum Sitz des Panzerregiments „Hanno Günther“, die Grenze zu West-Berlin war nur wenige 100 Meter entfernt. Als die ersten Künstler das 1990 vom Militär geräumte Gelände betraten, waren die Spuren noch frisch.

Ausstellung in der Panzerhalle in Groß Glienicke in einer undatierten Aufnahme. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bettina Schilling, die im heißen August 1992 gemeinsam mit ihren früheren Kunst-Kommilitoninnen Eva Kohler und Anita Staud über das Gelände streifte, erzählt von verlorenen Wehrmachts-Stahhelmen im Wald und von Informationstafeln: „Wie verhält man sich, wenn ein Atomkrieg ausbricht?“

„Hier war alles leer“, sagt die Künstlerin. Der Tipp zur Waldsiedlung sei von einem Journalisten gekommen. Es gäbe einen Wettbewerb zur Entwicklung der Brache: „Wir wollten ein Projekt machen, bei dem es um die Auseinandersetzung auch mit der Vergangenheit gehen sollte. Wir sind einfach hingegangen und haben uns das Gelände angeguckt.“

Metertiefe Lächer in der Landschaft

Sie streifen durch eine verlassene Stadt aus rotem Backstein mit Baracken und Garagen zwischen Kiefern und Birken und Sand, stehen schließlich in einer „Riesenhalle“.

Schillings Stenogramm: „Eindruck wie in einer Kathedrale. In der Halle gibt es einen riesigen Ölfleck. Der Fleck – erste Erinnerung an den Krieg. Löcher, die in der Landschaft sind, sollen vier Meter tief sein. Die Angst davor, hineinzufallen.“

Michaela Gericke erinnert an die damalige Waldsiedlung mit den Worten: „Ein schrecklich schöner Ort für die Kunst. Die Halle selbst: Eine gigantische Ausstellungsfläche.“ „Tatortbesichtigung“ ist 1993 der Titel der ersten Ausstellung auf dem Gelände.

Vernissage in der Panzerreparaturwerkstatt

Lothar Seruset, 1995 Gründungsmitglied des Vereins, arbeitet in seinem Bericht zunächst mit nackten Zahlen: „Ein 70 Quadratmeter großes Atelier, 3,50 Meter hohe Decken, Eingang von der 500 Quadratmeter großen Halle mit acht Metern Höhe, mit einem Lastenaufzug für tonnenschwere Gewichte, der mittels Handbedienung durch die 50 Meter lange Halle fuhr. Das war ein Anfang.“

Am 20. Oktober 1995 wurde das Atelierhaus Panzerhalle in der mit Landesförderung ausgebauten früheren Panzerreparaturwerkstatt offiziell eröffnet. Einmal im Jahr räumten sie den riesigen Saal für Ausstellung, oft mit internationalen Partnern, die immer wieder einmal ganz naheliegende Themen verhandelten.

Zum Abschied eine Kiefernschonung

So 1999 mit dem Ausstellungsprojekt „Hängende Gärten“ mit frei schwebenden Werken als Kommentar zum Verkauf des Geländes aus dem Bundesvermögen an einen Investor; 2001 mit der Ausstellung „Trautes Heim“, als eine Wohnungsbaugesellschaft auf dichtestem Raum mehrere hundert Einfamilienhäuser plante; schließlich das „Last Dinner“ mit der „Panzertafel“ im September 2007 mit eigens in die Halle gesetzten Kiefern als Sinnbild für die brandenburgische Monokultur.

Eine Fotografie in der Jubiläums-Publikation zeigt Carsten Hensel, Christine Schlegel und Lothar Seruset, die im Sommer 2000 vom Dach der Panzerhalle aus mit offenkundiger Bestürzung die Sprengung des benachbarten Heizkraftwerks beobachten.

Sie hätten die Halle haben können. 2,5 Millionen Mark wollte die Gewobag als damalige Eigentümerin dafür und laut Eva Kohler die Zusicherung, „eine grüne Mauer drumherum zu errichten, damit das Gebäude nicht mehr zu sehen wäre“.

Die Räumung und der Abriss des monumentalen Baus war für die Künstler ein Schock, das schildert Michael M. Heyers im Gespräch mit der MAZ. Mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder verließen das Gelände, dafür kamen neue Künstler hinzu.

Umzug ins einstige Krankenhaus

Unter dem geänderten Namen „Neues Atelierhaus Panzerhalle“ bezogen sie Räume in einem früheren Kasernengebäude und Krankenhaus, das zuletzt bis zum Sommer 2007 Sitz einer Realschule war.

25 Jahre Atelierhaus Panzerhalle Die Publikation „25 Jahre Atelierhaus Panzerhalle“ sollte am Sonntag zum Tag der Offenen Ateliers präsentiert werden, der wegen des Lockdowns abgesagt werden musste. Ersatzweise soll die Dokumentation am Sonntag um 11 Uhr von Herausgeberin Rahel Schrohe in einem Zoom-Meeting vorgestellt werden. Die reich illustrierte Publikation ist 214 Seiten stark und im Handel unter der ISBN 978-3-00-067537-9 erhältlich. Weitere Infos im Internet auf der Seite www.neues-atelierhaus-panzerhalle.de

Die Kasernengebäude zur Seeburger Chaussee, die Preußenhalle und ein Pförtnerhäuschen sind die letzten Vergangenheitszeugen am Rande des mittlerweile in die Landschaft gesetzten Villenparks. Von der Panzerhalle blieb keine Spur.

Die Situation der Künstlergemeinschaft ist trotz Unterstützung und vielfach bekundeter Sympathie von Stadt und Land prekär: Denn auch nach 14 Jahren gilt für ihre Räume im Haus 5 eine dreimonatige Kündigungsfrist.

Von Volker Oelschläger