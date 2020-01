Wo es in Potsdam jüdisches Leben gab – und was heute davon übrig ist

Potsdam

Vor 75 Jahren wurde das Grauen beendet: Die Rote Armee befreite das Konzentrationslager Auschwitz, das danach zum Symbol für den Holocaust wurde. Am Montag jährt sich die Befreiung des größten deutschen Vernichtungslagers zum 75. Mal. Angesichts dieses besonderen Datums hat die MAZ eine Auswahl an jüdischen Gedenkorten in der Landeshauptstadt zusammengetragen. Die interaktive Karte zeigt die Lücken, die der Holocaust auch in Potsdam riss.

Ob Stolpersteine oder wichtige Stätten des Judentums vor 1933: Mit einem Klick auf die einzelnen Punkte können Leser die Hintergründe zu verschiedenen jüdischen Orten in der Landeshauptstadt erfahren – und in die Schicksale der Potsdamer Juden eintauchen.

Mit der Aufnahme der 2019 neu verlegten Steine zeigt die Karte damit alle in Potsdam verlegten Stolpersteine auf. Für 2020 sind keine Stolpersteinverlegungen in der Landeshauptstadt geplant, wie Initiatorin Katja Demnig der MAZ erklärte.

Lesen Sie auch:

Von Johanna Apel und Louise Otterbein