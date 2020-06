Potsdam

Die Stadt Potsdam hält an ihrer Unterstützung für Neubaupläne einer Synagoge im Stadtzentrum fest. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bekräftigte dies nach einem Gespräch mit Vertretern jüdischer Gemeinden am Donnerstag.

Stadt lässt Übergangs-Domizil herrichten

Deshalb lässt die Stadt das provisorische Domizil in der Werner-Seelenbinder-Straße sichern. Die städtische Immobiliengesellschaft Pro Potsdam soll „die notwendigen baulichen Veränderungen“ vornehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir waren uns im Gespräch einig, dass die Kulturministerin Manja Schüle mit ihrem Agieren für den Neubau der Synagoge den richtigen Weg eingeschlagen hat und der Neubau für die Menschen jüdischen Glaubens bis 2024 realisiert werden kann“, so der Oberbürgermeister.

Synagogengemeinde sagt Gesprächsteilnahme ab

Das Rathaus wolle die Gemeinden „begleiten, die eine zügige Realisierung des Synagogenneubaus anstreben“, sagte Schubert weiter, „der Neubau muss endlich begonnen werden, damit Potsdam wieder eine Synagoge erhält.“

Die frühere Synagoge in Potsdam (Aufnahme aus dem Jahr 1951). Quelle: MAZ/Herbert Dörries

An dem Gespräch nahmen Alexander Kogan, Mitbegründer der Jüdischen Kultusgemeinde Land Brandenburg, und Evgueni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Potsdam, teil. Die Synagogengemeinde hatte nach Rathaus-Angaben abgesagt.

Zuletzt waren sich die Gemeinden erneut uneins im Prozess des Synagogen-Neubaus. Nachdem im April noch eine Einigung über den Architekturentwurf von Jost Haberland erzieht worden war. Doch dies kittete nicht das Zerwürfnis. Die Jüdische Gemeinde akzeptierte Ud Joffe von der Synagogengemeinde schon länger nicht mehr als Baubeauftragten. Dieser hielt aber am Amt fest.

Vertrag aus dem Jahr 2018 gekündigt

Schließlich kündigte die Jüdische Gemeinde die Vereinbarung zwischen Gemeinden und Land zum Synagogenbau aus dem Jahr 2018. Das Land zog in dieser Woche nach und kündigte den Vertrag ebenfalls. Nun werden neue Vertragspartner gesucht. Die Landesregierung stellt das Grundstück in der Potsdamer Schlossstraße 1 sowie acht Millionen Euro bereit, damit dort ein Synagogen- und Gemeindezentrum entstehen kann.

