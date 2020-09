Potsdam

Mit der 26. Ausgabe des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg (JFBB), die vom 6. bis 13. September stattfindet, geht eine Ära zu Ende: Nicola Galliner, die das Festival 1995 mit damals acht Filmen ins Leben rief, tritt als Festivalleiterin zurück. Ab 2021 übernimmt Bernd Buder, der auch Programmdirektor des Filmfestes in Cottbus ist.

Das diesjährige Festival unterscheidet sich coronabedingt von den Vorjahren: Die Filme werden sowohl in verschiedenen Kinos als auch online gezeigt. Auf die große Eröffnungsgala, die in den letzten Jahren im Hans-Otto-Theater stattgefand, muss dieses Jahr verzichtet werden.

Was ist zu sehen?

Unter dem Motto „Jews with many views“ zeigt das Festival 44 nationale und internationale Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme und Serien. Im Rahmen der bereits ausverkauften Berliner Auftaktveranstaltung ist der Film „ Regina Jonas – Die erste Rabbinerin der Welt“ von Diana Groó aus dem Jahr 2013 zu sehen, der auf der Seite des JFBB auch kostenlos online zur Verfügung gestellt wird. Der eigentliche Eröffnungsfilm des Festivals, „Incitement“ von Yaron Zilberman aus dem Jahr 2019 ist ebenfalls digital verfügbar. Er kostet 4 Euro und ist darüber hinaus in zwei Berliner Kinos zu sehen. Erzählt wird von der Radikalisierung des Attentäters Yitzhak Rabin.

Ein weiteres Highlight könnte „Kiss Me Kosher“ von Regisseurin Shirel Peleg sein, der seine Weltpremiere am 7. September um 20 Uhr im Delphi Filmpalast feiert und von der Liebe zwischen der israelischen Shira und ihrer deutschen Freundin Berta erzählt. Der Film ist im Rahmen des Festivals nur an diesem Tag im Kino zu sehen. Am 10. September soll der Film aber seinen regulären Kinostart haben.

"Incitement" von Yaron Zilberman erzählt von der Radikalisierung des Attentäters Yitzhak Rabin. Quelle: Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg

Was ist in Potsdam zu sehen?

Die Dokumentation „Once we were Jews“ ist sowohl am Dienstag, 8. September als auch am Mittwoch, 9. September jeweils um 19 Uhr im Filmmuseum, Breite Straße 1A, zu sehen. Zur Weltpremiere am Dienstag werden als Gäste der Regisseur Frank Gutermuth sowie die Protagonisten Klaus, Katrin und Benjamin Steinitz erwartet. Der Film zeichnet ein Generationen-Porträt der jüdischen Familie Steinitz aus Ost-Berlin, die den Holocaust in Schweden überlebte. Der Film ist auch online ausleihbar.

Das Babelsberger Thalia-Kino, Rudolf-Breitscheid-Straße 50, zeigt mit „Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde“ ebenfalls eine Dokumentation. Zu sehen ist der Film am Mittwoch, 9. September um 20.15 Uhr, als Gast wird der Produzent Amos Geva erwartet. Der Film porträtiert Marthe Cohn, die den Zweiten Weltkrieg mit gefälschten Papieren im besetzten Frankreich überlebte. In den letzten Kriegsmonaten trat sie dem Militärdienst bei und wurde als Spionin ins Dritte Reich geschickt. Online ist der Film ebenfalls ausleihbar.

Die Dokumentation "Chichinette" von Nicola Alice Hens porträtiert das Leben von Marthe Cohn. Quelle: Jüdisches Filmfestival Berlin Brandenburg

Was kostet das Festival?

Die Kinopreise richten sich nach den jeweiligen Spielorten. Online werden sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Filme zur Verfügung gestellt. Die kostenpflichtigen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme kosten 4 Euro pro Film, die Serien jeweils 6 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Karte für das komplette Onlineprogramm für 50 Euro zu erwerben.

Wie funktioniert das Online-Gucken?

Das Online-Programm des JFBB kann in ganz Deutschland genutzt werden. Achtung: Nicht alle Filme des Festivals sind streambar. Auf der Website des Festivals ist aufgelistet, welche Filme online zur Verfügung stehen, welche kostenfrei und kostenpflichtig sind. In jedem Fall muss online ein Ticket gebucht werden, da die kostenlosen Filme auf 400 Zugänge pro Film begrenzt sind. Alle Online-Filme erhalten zusätzliche Angebote wie Einführungen oder Interviews mit den Filmemachern, die exklusiv für das Festival aufgezeichnet wurden. Die Filme können über die gesamte Festivaldauer, unabhängig von den Kinospielzeiten gebucht und geguckt werden. Einmal mit dem Streaming eines Films begonnen, hat man 30 Stunden Zeit, diesen zu Ende zu schauen. Die Kinotickets gelten nur für die jeweilig gebuchte Kinovorstellung und sind nicht mit dem Onlineangebot verknüpft.

Von Sarah Kugler