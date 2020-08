Innenstadt

Die Potsdamer Synagogengemeinde hat nach fast vier Jahren die gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam genutzten Räume an der Werner-Seelenbinder-Straße verlassen und in der Kiezstraße 10 ein eigenes Gemeindezentrum eröffnet. Das hat der Vorsitzende Ud Joffe auf MAZ-Anfrage bestätigt.

Grund für den Auszug seien Differenzen mit der Jüdischen Gemeinde, die „nicht bereit“ gewesen sei, der Synagogengemeinde „definierte Rechte für die Mitnutzung“ der Räume zu geben.

Damit ist die Fusion gescheitert

Die Synagogengemeinde habe bis zu ihrem Auszug die Hälfte der Miete getragen. Sie bedauere das Scheitern „unserer vierjährigen Bemühungen“, so Joffe, die mittelfristig „zu einer Fusion“ führen sollten.

Ud Joffe, der Vorsitzende der Synaogengemeinde. Quelle: Privat

Die Jüdische Gemeinde mit ihren offiziell rund 300 Mitgliedern ist Hauptmieter der zur kommunalen Pro Potsdam gehörenden Räume in der Werner-Seelenbinder-Straße. Die Synagogengemeinde mit ihren offiziell rund 215 Mitgliedern bedauere die weitere Spaltung der Jüdischen Gemeinschaft in Potsdam, so der Vorsitzende.

Das neue Gemeindezentrum in der Kiezstraße werde seit Anfang August genutzt und soll laut Joffe am 13. September mit der Einführung einer neuen Tora-Rolle eingeweiht werden. Rabbiner bleibe Nachum Presman.

„Im Moment haben wir dort unsere Synagoge“, sagte der Vorsitzende, der zugleich betonte, dass seine Gemeinde nicht auf ihre Beteiligung am geplanten Synagogenneubau in der Schlossstraße verzichten werde.

Synagoge: Neustart mit Landesverbänden

Wie berichtet, hatte das Kulturministerium nach dem Ausstieg der Jüdischen Gemeinde Potsdam aus der mit dem Land und der Synagogengemeinde geschlossenen Vereinbarung zur Errichtung der Synagoge einen Neustart mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden Land Brandenburg und dem Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden in Brandenburg bekannt gegeben.

„Die Synagoge sollte und soll Heimstatt für die ganze jüdische Gemeinschaft werden und nicht exklusiv einer einzelnen Gemeinde dienen“, erklärte das SPD-geführte Kulturministerium vor wenigen Tagen auf Anfrage der Abgeordneten Saskia Ludwig ( CDU) mit Blick auf die zuvor allein als Partner verbliebene Synagogengemeinde.

Förderung: Stadt verweist aufs Land

Die Stadt selbst hält sich bei der Förderung des jüdischen Lebens zurück und verweist aufs Land. Auf Anfrage von CDU-Fraktionschef Götz Friederich teilte das Rathaus mit, dass lediglich die Gesetzestreue Jüdische Gemeinde gegenüber der Stadt einen Bedarf an Gemeinderäumen angezeigt habe, die von der Stadt jedoch nicht zur Verfügung gestellt werden könnten.

Die Synagogengemeinde habe sich mehrfach hilfesuchend an den ehemaligen Oberbürgermeister gewendet, sagte Joffe dazu auf MAZ-Nachfrage: Eine erneute „Hilfebitte an die Stadt“ habe es „nach unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht gegeben“.

