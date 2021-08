Potsdam

Der frühere Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, Jürgen Reiche, wird Kurator und wissenschaftlicher Leiter der Dauerausstellung im Turm der Garnisonkirche Potsdam. Der studierte Kunsthistoriker werde mit der Koordinierung und Projektsteuerung der Ausstellungsentwicklung betraut und auf Basis der von Maria Schultz erarbeiteten Ausstellungskonzeption seine Arbeit am 1. September beginnen, teilte die Garnisonkirchenstiftung am Freitag in Potsdam mit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin hatte im September 2019 die Leitung des Dauerausstellungsprojektes der Garnisonkirche übernommen. Seit Juni leitet sie die Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße. Die Stiftung sei sehr froh, Jürgen Reiche für diese große Herausforderung gewinnen zu können, erklärte Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg. Ein Schwerpunkt bei der Erarbeitung des Konzeptes werde die enge Verzahnung von Ausstellung und pädagogischem Programm sein.

Nach Angaben der Stiftung war der 1954 geborene Reiche bereits in mehr als 200 Ausstellungsprojekten im In- und Ausland tätig. Von 2015 bis 2020 war er Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig.

Von MAZonline/ epd