Was den Jungen auf der Seele brennt

Potsdam

Die Vorfreude auf die Premiere ihres Musicals „Grosse Dramen, kleine Dramen“ schlägt dem Besucher im Theatersaal des Treffpunkts Freizeit geradezu entgegen. Einsingen, Aufwärmen, Kostüme zurechtzupfen – es geht zu wie bei den Profis, und die 24 jungen Schauspieler sind es auch schon fast. Nach „Beat it“ und „Summerlovin‘“ bereitet sich die Gruppe unter der bewährten Leitung der Autorin und Regisseurin Tamina Ciskowski sowie dem Komponisten und Musiker Peter Eichstädt auf ihre neue Produktion vor. Choreographin Maria Wähnke probt die Bewegungsabläufe nochmals und die Schülerband „Kellerkinder“ spielt die Songs durch.

Im Gegensatz zu den leichtfüßigeren Stücken der Vorjahre hat das Team dieses Mal inhaltlich tiefer gegraben, ohne auf Situationskomik und gute Unterhaltung zu verzichten. Es geht um gleichgeschlechtliche Liebe und Kulturen, die aufeinander prallen – Themen, die die Jugendlichen selbst eingebracht haben. „Die Ideensammlung war kunterbunt“, sagt die Autorin, „deshalb bot es sich an, das Material ins Format einer Daily Soap zu verpacken“. Herausgekommen ist das Stück „Große Dramen, kleine Dramen“. Es beginnt mit einem Video „Was vorher geschah“ und führt die Figuren ein. Im Verlauf der Bühnenhandlung gibt es Werbeunterbrechungen und am Schluss, wie es sich für eine tägliche Serie gehört, einen „Cliffhanger“, eine nicht aufgelöste Situation.

Endlich mal politisch inkorrekt

„An meiner Rolle gefällt mir, dass Schorsch ein absolutes Schwein ist“, sagt Jakob Leschke. Der 20-Jährige spielt einen Bandmanager, der geschickt versucht, die Boygroup „Bouncin‘ Bros“ groß herauszubringen: „Er benimmt sich abstoßend, kommt aber doch mit allem durch, die anderen lassen ihn gewähren.“ Einen „richtigen Proll“ zu spielen, sei für ihn eine ganz neue Erfahrung, schließlich arbeitet er im wahren Leben als Einzelfallhelfer im sozialen Bereich. Mit großer Spielfreude entwickelt Leschke die Figur des Kölners, der mit politisch inkorrekten Äußerungen auffällt. Um diese ungewohnte Sprache einzuüben, habe ihm sehr geholfen, Kölner Karnevalsmusik zu hören, lacht er. Jetzt kommen ihm die sexistischen und pauschalisierenden Bemerkungen leicht von der Zunge. Desweiteren geht es in dem Stück um Liebe, ungewollte Schwangerschaft und Streit in der Familie, auch das seien typische Probleme seiner Altersgruppe.

Jakob Leschke (im weißen Anzug) spielt den skrupellosen Bandmanager Schorsch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Umweltschutz liegt ihnen am Herzen

Laura Römer hat ebenfalls zur Themenfindung beigetragen; sie stellt eine Musikproduzentin dar. „Umweltschutz liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie, „vor allem der Kontrast dessen, was Unternehmen behaupten und dann wirklich tun“. Dieses „Green-Washing“ beobachte sie häufig, und so reist ihre Boygroup zu einem Videodreh nach Nigeria um einen Umweltschutz-Song aufzunehmen. Dass sie dabei einen heftigen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, der als „umweltneutral“ durchgeht, ist für sie sehr realitätsnah. Außerdem dient das afrikanische Land als Projektionsfläche, um aufzuzeigen, dass nicht überall auf der Welt die gleichen Werte herrschen. „Ich finde besonders gut, dass wir Homosexualität thematisieren“, sagt die 18-Jährige. Im Stück gibt es eine lesbische Liebesbeziehung in Deutschland, die in Nigeria verboten wäre. „Wir sprechen an, dass nicht alle Menschen alles akzeptieren können. Das Annehmen von anderen Werten ist ein Prozess.“

Suche nach den familiären Wurzeln

Das zweistündige Stück finde nicht auf alles Antworten, so Laura Römer. Bezeichnend ist auch das Lied „Wer bin ich?“ eines Jungen, der seinen Vater nicht gekannt hat. „Es ist nicht nach 20 Minuten auf einmal die Lösung da wie in manchen Musicals.“ Sie und ihr Kollege beschäftigen sich schon seit Jahren mit Schauspiel, Tanz und Gesang. Der von den jungen Leuten im September neu gegründete Verein Musicalminds hat sich aus dem Kindermusiktheater „Die Buntspechte“ heraus entwickelt. Den „Buntspechten“ entwachsen, wollten sie weiter machen, liebäugeln inzwischen aber sogar mit beruflichen Optionen im Theater. Leschke wird sich für ein Studium der Theaterpädagogik in Berlin bewerben und Römer, die noch ihr Abitur macht, würde gerne Szenographie studieren.

Zuvor gehen neunmal „Große Dramen, kleine Dramen“ über die Bühne und es wird auch 2020 wieder eine Produktion geben, für die Interessierte vorsprechen können.

Aufführungen: 23. – 27. Januar, auch vormittags (für Schulen), im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64. Reservation: karten@musicalminds-potsdam.de. www.musicalminds-potsdam.de

Die MusicalMinds spielen im Treffpunkt Freizeit, am Neuen Garten 64. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Gabriele Spiller