Potsdam

Als Mörder wird man nicht geboren. Das Musical „TraumHaft – ein Traum vom Jugendknast“ der Musical-Minds Potsdam geht diesem Gedanken auf den Grund. Es handelt von Jugendlichen, die Entscheidungen treffen und dafür mit ihrer Freiheit bezahlen müssen.

Was treibt einen jungen Menschen derart in die Enge? Dieser Frage geht der Zwei-Akter aus der Feder von Tamina Ciskowski und Peter Eichstädt nach. Der erste Akt spielt im Jugendgefängnis, während der zweite Akt die Vorgeschichte der Jugendlichen zur Highschool-Zeit darstellt.

Tamina Ciskowski und Peter Eichstädt leiten das Musical-Ensemble. Quelle: Naomi Gyapong

Das Stück ist war für Kinder und Jugendliche ab elf Jahre freigegeben und richtet sich auch an Familien. Aber die Besucher erhalten schon im Flyer eine Inhaltswarnung : Es gibt Szenen mit Mobbing, Drogenmissbrauch und Missbrauch von Familienangehörigen.

Humorvoller Ansatz und bedrückende Szenen

Diese würden zwar mit Musik vom Musical-Minds-Orchestra aufgelockert, „verlieren aber trotzdem nicht an Ernsthaftigkeit“, so Ensemblemitglied Juri Starke. „Das Musical befasst sich humorvoll mit den Themen, es gibt dennoch die ein oder andere Stelle, an der man schlucken muss“, ergänzt Regisseurin Tamina Ciskowski.

Szene aus „TraumHaft - ein Traum vom Jugendknast“. Quelle: Naomi Gyapong

Bei Musical-Minds Potsdam machen 35 Jugendliche im Alter von 14 bis 23 Jahre mit. Trotz der recht großen Altersspanne begegne man sich auf Augenhöhe, „es macht sehr viel Spaß. Privat würde es sowas nicht geben:14-Jährige, die mit 20-Jährigen zusammenkommen“, sagt Juri Starke. Der Musical-Verein wurde 2019 aus einem bestehenden Ensemble heraus am Treffpunkt Freizeit gegründet. Die Stücke, die aufgeführt werden sollen, finden die Ensemblemitglieder zusammen in einem „Brainstorming“, bei dem die Jugendlichen ihre Ideen und Wunschthemen, aber auch Probleme äußern. Vor jedem neuen Stück werden Tonaufnahmen der neuen Songs eingesungen und es werden eine CD sowie eine DVD eines Auftritts veröffentlicht.

Open-Air-Musical wegen Corona

Normalerweise tritt der Musical-Verein im Treffpunkt Freizeit auf. Doch aufgrund der Corona-Beschränkungen erarbeitete das Ensemble eine Freiluft-Fassung, die nun auf der Inselbühne der Freundschaftsinsel zu sehen sein wird. So kann das Ensemble trotz Pandemie auftreten, denn lange Zeit war nicht sicher, ob die Inszenierung überhaupt auf die Bühne gebracht werden kann.

Lesen Sie auch:

Musicals des Vereins sind nicht nur für Jugendliche besonders attraktiv, „ältere Menschen sind explizit eingeladen“, erklärt der musikalische Leiter, Peter Eichstädt, und berichtet: „Durch die Zusammenarbeit mit dem Team revidiere und überprüfe ich stetig meine Haltungen.“ Einige Themen, die er früher ein bisschen verlacht oder als nebensächlich abgetan habe, seien den Jugendlichen aber wichtig. „Darüber muss man nachdenken und erkennen: Die haben wahrscheinlich recht.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Premiere ist am Donnerstagmorgen. Es folgen sechs weiter Auftritte für bis zu 170 Zuschauer. Einige sind schon ausverkauft.

Tickets auf www.inselbuehne-potsdam.de; Termine: 19. und 20. August 10 und 18 Uhr, 21. August 12 und 18 Uhr, 22. August 15 Uhr. Das Stück dauert ungefähr zwei Stunden.

Von Naomi Gyapong