Heilbronn/Potsdam

Im Rahmen einer digitalen Preisverleihung sind am Sonntag die diesjährigen Sieger des Nachwuchswissenschaftler-Wettbewerbs „Jugend forscht“ gekürt worden. Unter den Preisträgern auf Bundesebene befinden sich auch drei junge Forscher aus Brandenburg.

Den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis in der Kategorie Biologie erhielt Marik Müller vom Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium in Potsdam. Der 17-Jährige hat sich in seinem Forschungsprojekt mit der Inaktivierung des Antibiotikums Florfenicol beschäftigt. Dieses Medikament wird häufig in der Landwirtschaft verwendet. Überschüsse davon landen in Böden und Gewässern und fördern so die Entstehung resistenter Keime. Zudem wurde er mit zwei weiteren Preisen ausgezeichnet: Einer Einladung zum European Union Contest for Young Scientists sowie dem Europa-Preis für Teilnehmende am European Union Contest for Young Scientists.

Potsdamer Schüler entwickelt Filter für Antibiotika

Der Potsdamer Schüler entwickelte eine Methode, die das Antibiotikum spaltet, bevor es in die Umwelt gelangt. Dafür nutzte er das Enzym Hydrolase. „Mit molekularbiologischen Methoden konnte er die Hydrolase in einer besonders aktiven Form in Bakterien herstellen und mithilfe der Kernspinresonanzspektroskopie die Spaltung des Florfenicol-Moleküls analysieren. Damit das Verfahren kostengünstig angewendet werden kann, koppelte der Jungforscher das Enzym an Trägermaterialien wie Kieselsäure oder Kieselgel. Dadurch geht die Hydrolase nicht verloren und der Antibiotikafilter kann wiederholt verwendet werden“, heißt es auf der Internetseite des Bundeswettbewerbs. Dort gibt es die Preisverleihung auch als Stream zum nachgucken:

Für den Nachwuchswissenschaftler ist es nicht die erste Auszeichnung in diesem Wettbewerb. Bereits 2019 konnte er mit seiner Neugier und seinem Forschergeist auf Bundesebene überzeugen. Und schon damals interessierte er sich für das Thema Antibiotika. So entwickelte er eine Idee, wie diese im Laborfall entschärft werden können. Belohnt wurde er für seine Erkenntnisse mit dem vierten Platz im Bereich Biologie.

Duftstoffe von Bienen untersucht

Ebenfalls im Bereich Biologie konnte Konrad Sebastian Frahnert (17) vom Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow die Jury überzeugen. Der Schüler aus Teltow erhielt für sein Projekt „Das Bouquet der Biene – Eine Frage des Geruchs – Wie Mauerbienen ihre Niströhren erkennen“ den fünften Preis und erhielt als Sonderpreis eine Teilnahme an der International Wildlife Research Week in der Schweiz.

Der 19-jährige Finn Michler vom Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium in Potsdam hatte sein Projekt „Effekte im fallenden viskosen Flüssigkeitsstrom“ beim diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Darin ging der Berliner der Frage nach, was man vom Honig über das 3D-Drucken lernen könnte. Für ihn gab es den fünften Preis in der Kategorie Physik.

Insgesamt hatten sich 169 Schüler aus der ganzen Bundesrepublik für das Finale qualifiziert. Wegen der Corona-Pandemie fand die Siegerehrung durch Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zum ersten Mal seit 56 Jahren online statt.

Von MAZonline