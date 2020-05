„Ich bin aufbruchsbereit, doch Corona hat andere Pläne“

Potsdam

Wie hat die Corona-Pandemie ihr Leben verändert? Darüber haben Mirja Gottschalkson (19) und Linus Höller (18) sieben Wochen lang berichtet. Nun schreiben sie ein letztes Mal über Jugend in der Covid-Krise.

Mirja Gottschalkson : „Die Zukunftsplanung wird immer spannender“

Die Maske gehört nun auch in Mirja Gottschalksons Leben zum Alltag. Quelle: privat

Anzeige

„Vorsicht hat nichts mit Pessimismus zu tun“, erklärt mir eine Freundin am Telefon. In ihrer Wohngemeinschaft musste sie sich in den letzten Tagen mehrfach anhören, sie solle sich entspannen, nicht „so negativ drauf sein“. Dabei lief sie nicht etwa im Ganzkörper-Schutzanzug durch die Wohnung oder stapelte dreißig Nudelpackungen auf dem Kühlschrank. Sie äußerte sich lediglich kritisch gegenüber Lockerungen und zu vielen Besuchern in der WG.

Weitere MAZ+ Artikel

Es ist mir ein Rätsel, dass man auch nach Wochen der Kontaktsperre und sich überschlagenden Nachrichten rund um das Virus mit der Bitte um Vorsicht teilweise immer noch auf Ignoranz stößt. Angst wird ins Lächerliche gezogen. Dabei haben Gruppentreffen doch nichts mit Optimismus und Coolness zu tun, Abstand und minimierte Kontakte nichts mit Pessimismus und Panik. Verständnis und Rücksichtnahme wären in dieser Zeit so viel schöner, als Hohn, wenn die Ansichten zur aktuellen Situation schon auseinander gehen.

„Neulich schlug mir das Reisevebot aufs Gemüt“

In meinem Alltag hat sich nicht viel verändert. Ich trotte im Homeoffice weiterhin zwischen Bett, Schreibtisch und Kühlschrank hin und her, Handy und Laptop immer in der Hand. Wenn ich doch mal vor die Tür gehe, sind Mundschutz und Desinfektionsmittel inzwischen meine treuen Begleiter. Neulich schlug mir das verlängerte Reiseverbot kurz aufs Gemüt, aber glücklicherweise gab es genügend andere Dinge, mit denen ich mich neben der Arbeit beschäftigen konnte.

Seit letzter Woche darf mein Bruder wieder zur Schule gehen. Ich bin nun also tagsüber alleine in der Wohnung und suche in jeder freien Minute nach Wohnungen. Ende September möchte ich für die Theoriephase meines Studiums in ein anderes Bundesland ziehen. Die Betonung liegt auf „möchte“.

Ich bin aufbruchsbereit, würde am liebsten schon morgen meine neue Stadt erkunden, doch Corona hat andere Pläne. Wie der Umzug im Herbst ablaufen könnte, ist momentan unklar – der Verlauf der Pandemie nicht zu hundert Prozent vorhersehbar. Vermieter über Online-Plattformen zu kontaktieren, gelingt zwar schnell, jedoch sind Besichtigungen nur über Facetime, Skype und Co. möglich. Noch im Februar hatte ich mir außerdem in den Kopf gesetzt, die lange Strecke in meine neue Heimat selbst mit dem Auto zu fahren. Ich habe bisher allerdings keinen Führerschein und aktuell auch nicht die Möglichkeit, ihn zu absolvieren. Die Zukunftsplanung wird immer spannender. Ich plane, nicht zu viel zu planen.

Für die kommenden Wochen wünsche ich mir, dass es möglich bleibt, seine Sorgen und Wünsche in dieser schwierigen Zeit äußern zu können, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Nur das rücksichtsvolle Miteinander kann die Laune und Motivation oben halten.

Linus Höller : „Vielleicht bin ich zu idealistisch“

MAZ-Autor Linus Höller an der Northwestern University. Quelle: privat

Mir geht es gut. Ich bin nicht krank, habe keine finanziellen Schwierigkeiten, Corona hat in meinem Leben bislang nichts irreversibel verändert. Nur, dass ich derzeit nicht an der Uni in Chicago, sondern zuhause in Deutschland bin und meine Politik- und Journalismuskurse online absolviere.

Wir sind erst am Anfang der längerfristigen Auswirkungen der Katastrophe, doch die Chancen stehen gut, dass es mich auch im weiteren Verlauf nicht so hart treffen wird, wie viele andere. Dafür bin ich unendlich dankbar. Leider ist das nicht für alle so. Fast 400.000 Leute verloren von März bis April in Deutschland ihren Job, etwa 10 Millionen Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit – ein absoluter Rekord. Aufgrund der verbreiteten Anwendung der Kurzarbeit sind die Arbeitslosenzahlen in Europa vergleichsweise gering angestiegen.

„Eine Lösung für die menschlichen Probleme“

In den USA haben hingegen seit Beginn der Krise mindestens 30 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Auch darunter: Diejenigen, die dafür sorgen, dass ich jeden Tag an der Uni genug zu essen habe sowie einen sozialen Ort, an dem ich mich mit Freunden austauschen kann. Jährlich stehen meiner Uni, der Northwestern University, mehr als 11 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Doch die Mitarbeiter der Kantinen – also die ganz unten in der Hierarchie – wurden als erstes fallen gelassen. Zwar versicherte die Uni, weiterhin dafür zu sorgen, dass die Arbeiter Geld bekämen, um die Krise zu überbrücken. Laut der Gewerkschaft ist eineinhalb Monate später noch kein Dollar angekommen – Stand Freitag.

Rund tausend Studenten, darunter auch ich, versuchen, den Freigestellten in dieser schwierigen Lage beizustehen – indem wir unter den Studierenden schon zehntausende Dollar gesammelt haben und mit einer großangelegten Online-Kampagne, um die Aufmerksamkeit des Managements zu bekommen. In Zeiten von Corona deutlich schwieriger zu protestieren. Von einer digitalen Kundgebung blieb mir vor allem ein Satz im Gedächtnis: Die allergrößte Ironie liege darin, dass diejenigen Menschen, welche für das Essen sorgen, nun selbst nicht genug zu Essen hätten und ihre Familien hungern lassen müssten, so eine der entlassenen Arbeiterinnen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Leider beschränkt sich dieses Problem freilich nicht auf die Uni oder gar auf die USA. Auch bei uns in Europa, Deutschland und hier in Brandenburg werden unzählige Menschen unvorhergesehene Probleme erleiden, in Kurzarbeit mit ungewisser Aussicht geschickt werden, oder ganz ihren Job verlieren. Darauf müssen wir vorbereitet sein – individuell, aber vor allem als Gesellschaft.

Vielleicht bin ich zu idealistisch, doch meine feste Überzeugung bleibt, dass der Mensch immer Vorrang vor Aktien und Profiten zu haben hat. In einer Situation wie der derzeitigen muss zuallererst eine Lösung für die menschlichen Probleme gefunden werden. Schließlich warteten wir bei Covid-19 auch nicht, bis wir genau wussten, wie alles verlaufen würde. Jetzt rast auf alle Arbeitenden gemeinsam eine neue Katastrophe zu: die langfristigen Auswirkungen von Corona. Sie wird unsere gesamte Gesellschaft treffen.

Lesen Sie mehr von den beiden jungen Potsdamern:

Von Mirja Gottschalkson und Linus Höller