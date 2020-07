Jugendlicher in Potsdam angegriffen: Polizei sucht Zeugen für Tat

Potsdam

Ein 15-Jähriger meldete der Potsdamer Polizei am Dienstagabend, dass er beim Passieren einer größeren Personengruppe Am Neuen Garten in der Nauener Vorstadt nahe des Treffpunkts Freizeit verletzt und beraubt wurde. Fünf Personen aus der Gruppe sprachen den Jungen demnach an, als er mit seinem Fahrrad vorbeifuhr. Der 15-Jährige hielt an und wurde unvermittelt von einem der Tatverdächtigen vom Fahrrad geschubst und mehrmals auch von anderen Personen geschlagen.

Schließlich entwendete einer der Unbekannten die hochwertigen Kopfhörer des Jungen. Zeugen, die das Geschehen mitbekamen, schalteten sich ein, sodass die Täter von dem Jugendlichen abließen. Er fuhr mit seinem Fahrrad davon und informierte die Polizei.

Opfer beschreibt zwei Täter, Polizei sucht Zeugen

Zwei der Verdächtigen konnten vom Opfer beschrieben werden. Ein Angreifer war demnach etwa 1,90 Meter groß, trug nach hinten gegelte, schwarze, lockige Haare, ein dunkelrotes Basecap und eine dunkelblaue Jeans. Die zweite Person hatte ein breites Gesicht, war etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine rote Daunenjacke.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und fragt: Wer wurde am Dienstag gegen 21.30 Uhr Zeuge des beschriebenen Sachverhaltes und kann Angaben zum Aufenthalt oder der Identität der Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331/55 08-0 zu melden.

