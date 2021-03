Waldstadt

Am Bahnhof Rehbrücke musste der Rettungsdienst der Potsdamer Feuerwehr am Samstag um 23.17 Uhr einem stark betrunkenen 16-jährigen Mädchen helfen. Während der Behandlung rauchte ihr 16-jähriger Begleiter neben dem Rettungswagen allerdings ungerührt einen Joint, was die Sanitäter weiter an die Polizei meldeten. Bei der Personenkontrolle des Jugendlichen wurden dann weitere Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt.

Von maz-online/rai