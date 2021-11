Kleinmachnow

Einen bezaubernden Vorgeschmack von ihrer Version von Shakespeares Sommernachtstraum gab das integrative Jugendprojekt „Theater ohne Grenzen“ am Sonntag in den Kleinmachnower Kammerspielen. Bei der Generalprobe gab es sehr viel Applaus und alle Beteiligten freuten sich schon auf die Premiere am 10. November. Die mehrsprachige Schüler-Theatergruppe, die von der Theaterlehrerin Manuela Sissakis am Vicco-von-Bülow-Gymnasium initiiert wurde, hat mit viel Respekt für den Klassiker auch ein paar Überraschungen eingebaut.

Elfen mit Ehekrach, Fürsten und Handwerker

Die Handlung dreht sich um Heiratswirrwarr im antiken Athen. Beteiligt sind der Fürst und die Fürstin, zwei königliche Elfen mit Ehekrach, vier Liebende, die vom nächtlichen Zauber so verwirrt sind, dass sie nicht mehr wissen, wen sie lieben, sowie fünf Handwerker, die im Wald für ihr Theaterstück proben – als „Bonuspaket janz ohne Aufpreis“, wie der Chef der Handwerkergruppe berlinerisch das Stück im Stück verkauft. Die Handwerker sind nicht die hellsten, dafür aber urkomisch und einer spricht sächsisch – es ist schließlich ein „interkulturelles Theaterstück“.

Schüler spielen Shakespeare.. Quelle: Gesine Michalsky

„Die Traumwelt des Theaters schafft Grenzen ab und kommt ohne Vorurteile aus, das begeistert mich“, erklärte Manuela Sissakis im Anschluss. Und Grenzen sprengt die Gruppe von Schülern aus vier Schulen, die vor zwei Jahren entstand. „Iman Ahmedi aus Syrien sprach damals zum Beispiel kein Wort Deutsch, nun spielt er schon zum dritten Mal mit, dieses Mal in der Hauptrolle als Dimitrius“, erzählt Sissakis stolz.

Regie zuerst auf Englisch

Erst seit sieben Monaten leben Setaxesh und ihr Bruder hier, ein Geschwisterpaar aus Afghanistan. Beide sprechen Dari-Persisch und ihr Deutsch wird immer besser. Gelernt haben sie enorm. „Stimmschulungen, Schauspielunterricht und das gegenseitige Kennenlernen auf einer Gruppenreise, das war wichtig“, erzählt Regisseur Gian Andrea Scarello.

Am Anfang habe er auf Englisch Regie geführt und ohne die ehrenamtliche Übersetzerin Najeebullah Tarakhil und Schauspieltrainerin Jasmin Hassane wäre es nicht gelungen. Die beiden geflüchteten Jugendlichen bereichern nun die Aufführung als fantastische Elfenkönigin Titania und Elfenkönig Oberon in den allerprächtigsten Kostümen. Sie sprechen ihre Rollen in persischer Sprache, die grazile Gruppe der Elfen übersetzt ihre Worte.

Theater ohne Grenzen in Kleinmachnow: Die Truppe beim Einstiegsworkshop im Juli 2021. Quelle: Jakob Klingemann

Nebenbei singen die Elfen und bewegen sich gemeinsam, als wären sie schwerelos. „Diese Leichtigkeit und Freude am Spiel auf der Bühne zu erreichen, hat viel Arbeit gekostet“, erzählen die 12- bis 17-Jährigen. Im Mittelpunkt habe oft die Sprache gestanden, auch weil der 400 Jahre alte Stoff von Shakespeare erst mal verstanden werden musste. Luna, die den frechen Zauberer Puck spielte, rezitierte zum Abschluss perfekt englische Shakespeare-Verse.

Aufführung am 10. November

Wer von den jungen Schauspielern Migrationshintergrund hat oder nicht, spielt keine Rolle. Alina, im Stück die in Dimitrius verliebte Helena, wechselte zwischen Englisch und Deutsch genauso wie die Partner des Verwechslungsdurcheinanders unter Verliebten, Dimitrius und Lysander.

Theater ohne Grenzen in Kleinmachnow bei einer Probe. Quelle: Jakob Klingemann

Ihren Spaß an der klassischen Komödie verdanken die Schüler der Hilfe der Künstler des Potsdamer Teatro dell’Arte. Der bekannte Regisseur Gian Andrea Scarello und sein Team probten in den Herbstferien täglich mit dem Nachwuchs von der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, der Evangelischen- und der Maxim-Gorki-Gesamtschule in Kleinmachnow sowie dem Stahnsdorfer Gymnasium. „Und alle waren sich einig, dass die alten Klassiker kein bisschen verstaubt sind“, freute sich Scarello.

Finanziell unterstützt wird das dritte Projekt von „Theater ohne Grenzen“ vom Bundesbildungsministerium im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark“. Für ein viertes Projekt, das kommen soll, muss die Unterstützung wieder neu gewonnen werden.

Gezeigt wird „Ein Sommernachtstraum“ am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr in den Neuen Kammerspielen. Der Eintritt ist frei.

Von Gesine Michalsky