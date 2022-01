Junge (10) in Potsdam-Bornim angefahren

Bornim

In der Bornimer Rückertstraße ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Am Donnerstag gegen 7.20 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer in Richtung Lerchensteig, als hinter einem auf der Gegenfahrbahn haltenden offenbar unvermittelt ein zehnjähriges Kind die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann versuchte noch eine Notbremsung, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Zehnjährigen ins Krankenhaus gebracht

Der Pkw streifte den Jungen, der dadurch stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

