Junge Frau im Park Sanssouci sexuell belästigt

Eine junge Frau meldete der Polizei am Montagnachmittag, kurz zuvor im Park Sanssouci sexuell belästigt worden zu sein. Der unbekannte Mann hatte zunächst in der Hegelallee versucht, der Frau eine Zeitung zu verkaufen, woraufhin beide in ein Gespräch kamen und ein paar Meter gemeinsam in Richtung des Parks Sanssouci liefen. Dort setzten sie sich auf eine Bank. Nach kurzer Konversation wurde der Unbekannte immer zudringlicher, bis er die junge Frau sexuell motiviert anfasste.

Mehrfaches Nein ignoriert

Trotz mehrfachen Neins wurde der Mann offenbar immer zudringlicher, worauf die Frau seine Hand wegschlug und aus dem Park rannte. Der Unbekannte hatte sich ihr als Daniel (25) aus Rumänien vorgestellt. Der Beschreibung nach ist er sehr sonnengebräunt, hat ein rundes Gesicht, ist etwa 170 cm groß und untersetzt mit dickem Bauch. Er trug kurzes schwarzes Haar, einen schwarzen Vollbart und hatte gerade Zähne mit Zahnlücken. Bekleidet war er mit einem schwarzem Wollpullover mit weinroten Ärmeln und einer dunklen Stoffhose. Er trug einen schwarzen Rucksack bei sich und sprach schlechtes Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0331 5508-0 entgegen.

Von MAZonline