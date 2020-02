Potsdam

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen derzeit unbekannte Täter. Ein 14-jähriger Potsdamer wurde Freitagmittag in der Straße Am Kanal von sechs oder sieben Jugendlichen verfolgt, geschubst und ins Gesicht geschlagen. Der Junge flüchtete in eine Apotheke und rief von dort die Polizei an.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die Täter nicht stellen. Das Opfer erlitt keine sichtbaren Verletzungen. Seine Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Zum Motiv liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Von MAZonline