Neu Fahrland

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagmittag an der großen Badestelle am Fahrländer See zunächst einen 14-jährigen Jungen fotografiert haben und anschließend an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Als ein Bürger ihn stellten verschwand er in Richtung Ringstraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, schlank, dunkelblonde bis braune, kurze Haare haben und eine runde Brille mit schwarzem Rand tragen. Er war mit einem blauen T-Shirt und einer knielangen, grauen Stoffhose und schwarzen Sportschuhen bekleidet und hatte ein dunkles Trecking-Bike dabei. Telefonische Hinweise unter 0331-55080.

Von MAZonline