Waldstadt

Ein elfjähriges Mädchen ist am Samstagmorgen in der Waldstadt verbal belästigt worden sein. Es war mit einer Freundin auf der Erich-Weinert-Straße in Richtung Heinrich-Mann-Allee unterwegs. Auf Höhe der Johannes-R.-Becher Straße soll es auf einem Parkplatz von einem jungen Mann angesprochen worden sein. Die Art der Ansprache hatte laut Polizei „sexuellen Hintergrund“.

Mädchen informierte sofort andere Erwachsene

Das Mädchen habe nicht darauf reagiert, sei in ein Geschäft gegangen und habe einer Mitarbeiterin von dem Vorfall berichtet. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der Täter soll 175 cm groß sein und auffällig blaue, hochgestylte Haare haben. Er soll mit einer kurzen, schwarzen Kapuzenjacke, einer kurzen schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Hinweise unter 0331-55080

