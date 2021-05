Innenstadt

Am Platz der Einheit meldete sich am Freitagmittag ein 13-Jähriger bei Einsatzkräften und gab an, dass ihm vor wenigen Minuten ein anderer Jugendlicher gewaltsam Bargeld entwendet hätte. Der Tatverdächtige soll dann in Richtung Hauptbahnhof gegangen sein.

Schnell gefasst

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 14-jährige Räuber gefasst werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnte das Diebesgut aufgefunden und später an den Geschädigten übergeben werden. Der Beschuldigte wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Es wird weiter ermittelt.

Von MAZonline