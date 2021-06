Potsdam

Im Juni waren in der Region Potsdam 17.680 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, 358 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat erneut, von 5,2 auf 5,1 Prozent. „Das sind erneut gute Zahlen vom Arbeitsmarkt“, so Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam.

In der Stadt Potsdam blieb die Quote stabil bei 5,8 Prozent. Hier sind derzeit 5687 Menschen als arbeitslos gemeldet. Im Mai waren es noch 5734.

„Die Beschäftigung in der Region Potsdam hat einen neuen Höhepunkt erreicht“, bilanziert Tassinopoulos, auch wenn der Bestand an neuen Arbeitsstellen im Landesvergleich leicht abgenommen habe. „Fachkräfte werden aber weiterhin dringend gesucht. Gerade jetzt, in dem Zeitfenster der nachlassenden Pandemie, ist es klug, unsere Angebote zur Qualifizierung zu nutzen“, so der Agenturchef.

Arbeitsagentur geht zu Jugendlichen ins Strandbad

Der Ausbildungsmarkt sei anders als im vergangenen Jahr gut in Fahrt gekommen, so Tassinopoulos. „Mehr als die Hälfte von über 2500 Jugendlichen hat inzwischen einen Ausbildungsplatz gefunden. Ohne Ausbildung sind dagegen noch knapp 1200 Bewerberinnen und Bewerber.“ Gute Ausbildungsstellen seien zahlreich, auf jeden Bewerber kommen anderthalb unbesetzte Stellen. Besonders im Einzelhandel, im Verkauf und in der Logistik werden Nachwuchskräfte gesucht. Kaufleute im Büromanagement oder Industriemechaniker und -mechanikerinnen sind ebenfalls hoch nachgefragt. Die Agentur für Arbeit hat deshalb den „Sommer der Berufsausbildung“ ausgerufen.

Dazu finden im Juli zahlreiche Aktionen statt. So sollen in Zusammenarbeit mit der IHK Potsdam und der Handwerkskammer im Juli in den Potsdamer Bädern Jugendliche direkt angesprochen werden. Am 14. Juli sind die Ausbilder und die Arbeitsagentur von 10 bis 14 Uhr im Waldbad Templin, am 21. Juli zu gleichen Zeit im Schwimmbad Blu und am 28. Juli im Strandbad Babelsberg.

Von MAZonline/pede