Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) steht wegen ihrer Arbeitsgerichtsreform im Gegenwind. Im Interview erklärt sie, warum aus ihrer Sich an einer neuen Gerichtsstruktur kein Weg vorbei geht – und warum sich für Bürger nichts ändern soll.

Frau Ministerin, Sie wollen die Arbeitsgerichte in Brandenburg reformieren. Dafür schließen Sie Gerichtsstandorte und verkaufen das als Schritt zu mehr Bürgernähe. Das scheint eine etwas eigensinnige Logik.

Das ist kein Widerspruch. Wir müssen in Brandenburg die Quadratur des Kreises schaffen, denn wir sind ein Flächenland mit geringer Bevölkerungszahl. Wir müssen einerseits die Funktionsfähigkeit unserer kleinen Fachgerichtsbarkeiten, wie der Arbeitsgerichtsbarkeit, sicherstellen und andererseits die Bürgernähe der Justiz erhalten und bestenfalls weiter ausbauen. Um diesen Widerspruch aufzulösen, haben wir einen neuen Ansatz gewählt: Wir schaffen Bürgernähe durch die Einführung von Gerichtstagen auch an Orten, an denen es bisher keine Arbeitsgerichte gegeben hat.

Warum ist die Reform überhaupt nötig?

Die Reform der Arbeitsgerichte ist seit Jahren in der Diskussion und sie ist überfällig. Die Fallzahlen an den Arbeitsgerichten sind seit 2003 zum Teil dramatisch gesunken – um etwa 60 Prozent. Laut Personalbedarfsplanung rechtfertigen die Verfahrenseingänge bei den Arbeitsgerichten des Landes aktuell weniger als 20 Richterstellen. Mit 20 Richtern kann man aber nicht sechs Arbeitsgerichte an sieben Standorte bedienen. In Eberswalde haben wir derzeit einen Personalbedarf von weniger als zwei Richtern und nur einem Rechtspfleger. Es ist evident, dass die Funktionsfähigkeit eines solchen Kleinstgerichts nicht mehr zu gewährleisten ist. Es muss nur einer krank werden oder in Urlaub gehen und Sie können den ordnungsgemäßen Betrieb nicht mehr hinreichend sicherstellen. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass diese Kleinstgerichte dieselben vielfältigen Verwaltungsaufgaben zu bewältigen haben wie große mit mehr und entsprechend spezialisiertem Personal. Ziel der Reform ist es daher, die Zahl der Arbeitsgerichte auf Vier zu reduzieren, die wir dann personell jeweils so ausstatten können, dass sie in der Lage sind, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Wir wollen auf diese Weise die Arbeitsgerichtsbarkeit zukunftsfähig machen.

Sie gehen dabei einen ungewöhnlichen Weg: Sie schließen das Potsdamer Arbeitsgericht und damit ausgerechnet den Standort, der mit Abstand die meisten Fälle zu bearbeiten hat. Warum?

Das entspricht der Strategie der Landesregierung: Es geht um die Entwicklung des Landes in der Fläche, es soll sich nicht immer alles in Potsdam konzentrieren. Im Übrigen sah der erste Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes nach der Wende ebenfalls Brandenburg an der Havel als Standort für ein Arbeitsgericht vor, Potsdam kam als Gerichtsstandort erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens dazu, als klar war, dass dort das Landesarbeitsgericht seinen Sitz nehmen soll. Sogar der Reformentwurf meines Amtsvorgängers aus dem Jahr 2018 sah die Schließung des Standorts Potsdam vor. Der Entwurf wurde nur nicht mehr umgesetzt, was wohl der nahenden Landtagswahl 2019 geschuldet war.

Sie wollen Gerichtstage einführen in Perleberg, Eberswalde, Luckenwalde und Senftenberg. Eine ähnliche Idee gab es mal, aber die gilt als gescheitert.

Ja, das wird mir immer vorgehalten. Aber die Gerichtstage, die wir planen, sind mit den damaligen nicht zu vergleichen. Zukünftig wird nicht in irgendwelchen angemieteten Räumlichkeiten oder Räumen der Stadtverwaltung verhandelt, sondern wir schaffen ganz andere organisatorische und personelle Rahmenbedingungen, indem wir die Gerichtstage in den Amtsgerichten durchführen. Die Richter können die Infrastruktur eines Gerichts nutzen und die Bürger können Anträge und Klagen bei den dortigen Rechtsantragsstellen einreichen. Im Ergebnis ändert sich für die Bürger nichts. Im Gegenteil, die Justiz wird bürgernäher werden, wir werden künftig an mehr Orten im Land mit Arbeitsgerichten vertreten sein. Es ist ein Modellprojekt, das Perspektiven zeigt, wie uns die eben beschriebene Quadratur des Kreises gelingen kann.

Warum wird es keinen Gerichtstag in Potsdam geben?

Weil sich Potsdam nicht unbedingt aufdrängt. Wir richten dort Gerichtstage ein, wo wir lange Anfahrtswege oder eine schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln feststellen. Brandenburg an der Havel ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar und die Entfernung von Potsdam aus gesehen erscheint uns sowohl für Bürger und Rechtsanwälte, als auch für Richter zumutbar.

Wenn Sie sagen „Modellprojekt“, heißt das, dass Sie sich Gerichtstage auch für andere Gerichtsbarkeiten vorstellen können?

Ja, ich kann mir das durchaus auch für andere kleine Gerichtsbarkeiten vorstellen, aber so weit sind wir noch nicht. Die Reform soll ja auch erst im Jahr 2023 in Kraft treten. Gerade bei der Betrachtung anderer kleiner Gerichtsbarkeiten kann ich die Emotionen, die die Arbeitsgerichtsreform bei manchem auszulösen scheint, nicht ganz verstehen. Schauen Sie sich doch mal die Sozialgerichte an: Wir haben im Land auch lediglich vier Sozialgerichte, obwohl diese Gerichte doppelt so viele Verfahren zu bearbeiten haben. Warum sollte es ein Problem geben, wenn es im Land nur vier Arbeitsgerichte mit zusätzlichen Gerichtstagen an weiteren vier Standorten gibt?

Können Sie garantieren, dass Verfahrensdauer durch die Reform nicht steigt?

Ich kann keine Garantie abgeben, weil die Terminierung der Verfahren in die richterliche Unabhängigkeit fällt. Aber ich bin zuversichtlich. Es gibt in der Verfahrensordnung Fristen und die gelten auch dann, wenn die Verhandlungen im Rahmen eines Gerichtstages stattfinden.

Warum sind die Fallzahlen an den Arbeitsgerichten überhaupt so stark zurückgegangen?

Wir kommen von hohen Fallzahlen, die aus dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft und dem Neuaufbau marktwirtschaftlicher Strukturen nach der Wiedervereinigung resultieren. Nach der wirtschaftlichen Konsolidierung ging die Zahl der Fälle ab etwa 2003 kontinuierlich zurück.

Die Corona-Krise wird den Arbeitsgerichten mehr Fälle bescheren. Kommt die Reform nicht zur Unzeit?

Wir werden sicher nicht wieder in eine Situation der Neustrukturierung der Wirtschaft wie nach der Wiedervereinigung kommen. Wir rechnen vorübergehend mit moderaten Zuwächsen durch Corona. 2020 sind die Fallzahlen über die gesamte Arbeitsgerichtsbarkeit nur minimal um 0,2 Prozent gestiegen, und da hatten wir schon Corona. Selbst in der Finanzkrise 2008/2009 hatten wir nur einen geringfügigen Anstieg über etwa zwei Jahre.

Was ist mit einer Großansiedlung wie Tesla: 40.000 Arbeitsplätze und ein US-Unternehmen, das das deutsche Arbeitsrecht vielleicht ausreizen wird: Kein Problem?

Natürlich haben wir uns über Tesla Gedanken gemacht. Ich wage die Prognose, dass selbst die Ansiedelung eines Großunternehmens wie Tesla nicht annähernd einen Anstieg der Verfahren zur Folge haben wird, der die Aufrechterhaltung der bisherigen Strukturen rechtfertigen könnte. Vielmehr zeigt die Erfahrung mit Großunternehmen in Berlin, dass Streitigkeiten mit Arbeitnehmern dort in vergleichsweise geringem Umfang in Klageverfahren vor den Arbeitsgerichten münden.

In Potsdam entsteht gerade ein zweites Justizzentrum. Der Bau wurde unter anderem damit begründet, dass dort das Arbeitsgericht unterkommen soll. Wird der Neubau jetzt überflüssig?

Nein, keinesfalls. Wir haben für die gesamte Justiz in Potsdam einen hohen Raummehrbedarf. Die Räumlichkeiten, die das Arbeitsgericht Potsdam freimacht, können wir sehr gut für andere Justizeinrichtungen, wie etwa den Zentralen IT-Dienstleister der Justiz, nutzen.

Sie planen eine klassische Strukturreform. Warum lassen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung außen vor?

Das tun wir ja nicht, im Gegenteil. Die Digitalisierung der Justiz ist neben dem Abbau der Altverfahren das Projekt mit der höchsten Priorität. Aber wir brauchen noch ein paar Jahre, bis wir in allen Verfahren und allen Gerichtsbarkeiten die elektronische Akte haben werden. Hierzu hat uns der Bundesgesetzgeber eine Frist bis zum Jahr 2026 vorgegeben.

Der Zivilrichtertag hat gerade ziemlich radikale Ideen diskutiert: virtuelle Gerichtsverhandlungen. Was halten Sie davon?

Es ist nicht meine Idealvorstellung, dass wir künftig alle Verhandlungen nur noch digital per Videoverhandlung durchführen. Präsenzverhandlungen sollten weiter das Leitbild der Justiz sein. Nur wenn es sehr gute Gründe gibt, kann wie jetzt in Pandemie-Zeiten die Videoverhandlung eine Alternative sein, aber bitte nicht als Regelfall! Wenn wir diese Forderung zu Ende denken, könnte man die Frage stellen, warum man überhaupt noch so viele Gerichtsgebäude braucht. Das ist nicht meine Vorstellung von Justiz. Selbst wenn technisch alles hervorragend funktionieren würde: In Gerichtsverfahren wird über Schicksale von Menschen entschieden. Das sollte weiterhin von Angesicht zu Angesicht geschehen.

Von Torsten Gellner