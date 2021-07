Potsdam

Das Warenhaus, ob nun klassisch zum Flanieren oder virtuell als Bestell-Plattform, fällt Philipp Obermeier immer wieder ein, wenn er die Fähigkeiten seines digitalen „Kollegen“ Potassco beschreiben will. Nicht nur in der Lagerhaltung, und damit einem klassischen Spielfeld der Logistik könne die wissensbasierte Künstliche Intelligenz Auslastung und Effizienz entscheidend verbessern, sagt der Senior Engineer bei Potassco Solutions (potassco.com) in Potsdam. Auch in Organisation und Design des Angebots seien mit dem an der Universität der Landeshauptstadt entwickelten Computersystem wichtige Optimierungen zu erreichen.

Auch die Schweizer Bundesbahn ist Kunde

Vor rund fünf Jahren wurde der Betrieb über die auch als Hochschul-Start-up-Brutkasten tätige Universitätstochtergesellschaft UP Transfer gegründet. Zurück geht er auf eine bereits Ende der 1990 Jahre von dem Informatiker und Hochschulprofessor Torsten Schaub gegründete Arbeitsgruppe mit Studierenden und Absolventen. Mittlerweile zählen schon einige Firmen zu den Kunden der Potsdam Answer Set-Solving Collection (Antwort-Lösungssammlung/Potassco), darunter auch Unternehmen der Großindustrie sowie die Schweizer Bundesbahn (SBB).

Für Menschen schwer überblickbar

„In der Logistik sind Lösungen schon heute sehr vielschichtig und werden zunehmend komplexer“, sagt Obermeier. Viele Fragen würden für Menschen immer schwerer überblickbar, wirbt er für die geschaffene und von den mittlerweile acht Mitwirkenden von Potassco-Solutions ständig weiter entwickelte KI. „Wie richte ich ein Lager überhaupt ein, wie und mit welchem System verteile ich die Waren, wie manage ich Aufträge und welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich treffen“, formuliert Obermeier typische Logistik-Fragen. Letztlich seien natürlich Interessen die Basis, wie sich durch Digitalisierungslösungen der Einsatz von Fachpersonal reduzieren und Kosten einsparen ließen.

Auch für die Schichtplanung einsetzbar

Doch Potassco versteht sich auch auf andere mit dem Transport zusammenhängende Fragen: Etwa beim Thema Bahn, „wo Fahrpläne zuweilen immer noch mit Papier und Bleistift geschrieben werden“, wie Obermeier meint. Dabei müssen zahlreiche Einzelaspekte in die Terminierung integriert werden: Die SBB etwa verfügt über rund 3000 Kilometer eigenes Schienennetz. Viele Verbindungen führen in andere Länder. An Bahnhöfen splitten sich die Trassen nach Gleisen. Die Züge haben Wartungsintervalle. Das sind nur einige Fragen, die mit bedacht werden müssen. Andere Anwendungsbereiche der KI sind etwa die optimale Auslastung von Produktionsanlagen, die Schichtplanung des Personals oder auch die Erweiterung des Maschinenparks.

Auch die Gr0ßindustrie wurde aufmerksam

Quasi als Zugabe erhalten Kunden auch eine menschenlesbare Repräsentation ihres durch die KI analysierten Firmenwissens, die als Wissensbasis bei größeren Veränderungen etwa bei Personal- und Technologiewechseln dienen kann. Zudem können gefundene Lösungen anhand persönlicher Präferenzen optimiert werden.

Entstanden ist Potassco als frei zugängliche Open-Source-Lösung für Unternehmen, was zur Folge hat, das keine Lizenzgebühren für die Nutzung anfallen. In der Anfangsphase seien nach und nach mehr Firmen und schließlich auch die Großindustrie auf die KI aufmerksam geworden, so Obermeier. In Entwicklung ist derzeit eine Variante speziell für Anwendungen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Von Gerald Dietz