Innenstadt

Das Potsdamer Kabarett „Obelisk“ wagt nach acht Monaten Bühnenabstinenz und mehrfach verlegten Anläufen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs einen Neustart. „Kabarett? Wie war das noch mal?“, fragt Ensembleleiter Helmut Fensch bei der Vorstellung des Programms. Am Mittwoch gibt es im Hofgarten ein „Test-Fest“.

Auch wenn man es angesichts der Nachrichtenlage durchaus vermuten könne: Beim „Test-Fest“ gehe es „nicht um einen Wettbewerb um den besten Corona-Test, sondern tatsächlich um die freudige Wiederbegegnung der Obelisk-Akteure mit ihrem Publikum“. Gefeiert werde das „lang vermisste Miteinander“.

„Wir freuen uns maßlos“

„Wir freuen uns maßlos darüber, endlich wieder für unser Publikum spielen, musizieren und politischen Schabernack treiben zu können“, sagt Kabarettistin Bella Liere.

Ihr Bühnenpartner Andreas Zieger ergänzt, in den Lockdown-Zeiten habe man „wie alle Kollegen so viele Texte aufs Geratewohl verfasst, dass es neben dem Butter- und Fleischberg inzwischen schon einen Wortberg in Deutschland gibt“. Der müsse „dringend abgearbeitet werden“, witzelt Helmut Fensch.

„Wie ein Witz ohne Pointe“

Auch wenn man das Ensemble via Livestream Lebenszeichen gesendet habe, „Kabarett ohne Publikum ist nun mal wie ein Witz ohne Pointe“. Ganz abgesehen davon, „dass der Blick aufs eigene Konto auch keine Heiterkeit produziert“ habe.

Geboten wird zur Wiedersehensfeier ein dreigeteiltes buntes Bühnenprogramm mit alten und neuen Szenen und Songs. Das biete den Vorteil, in den zwei Pausen mit den Zuschauern direkt ins Gespräch zu kommen.

Neues Polit-Programm: „Im Winde verwählt“

Dazu gebe es „heiße Sachen vom Grill und kühle Getränke“. Und ganz nebenbei wollten die drei Kabarettisten sich und das Publikum auf die erste Obelisk-Premiere im Superwahljahr vorbereiten, die wenige Tage später am 19. Juni stattfindet. „Im Winde verwählt“ ist der Titel der Politsatire mit Liere, Zieger und Fensch.

Der online veröffentlichte Spielplan trotzt allen Ängsten vor einer vierten Corona-Welle und damit zusammenhängend erneuten Schließungen aller Kulturstätte. Die ermine sonbis zur Silvestergala „ Da gibt es bis hin zur „Silvester-Gala mit Hossa und Sekt“ dicht gesetzt.

So gastiert Michael Trischan, bekannt durch seine Rolle als Dr. Brenner im ARD-Dauerbrenner „In aller Freundschaft“ mit seinem Programm „Heiter und so weiter“.

Ein banger Blick zum Lauterbach

Michael Ranz & Edgar May, „Kanzleramtspförtner“ Lothar Boelck, Nils Heinrich, Martin Sierp, Gisbert-Peter Terhorst, Clemens Wachenschwanz präsentieren ihre neuen Stücke. Mit einer Krimilesung „Wenn Overbeck kommt…“ wird Roland Jankowsky zu erleben sein.

„Es müsste mit dem Karl Lauterbach zugehen, wenn das alles nicht stattfände“, witzelt Fensch tapfer.

Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Besucher benötigen einen gültigen Test oder einen Impfnachweis. Der Kabarettsaal ist mit einer modernen Belüftungsanlage ausgestattet.

Von Volker Oelschläger