Babelsberg-Süd

Ein versuchter Kabeldiebstahl in der Ulmenstraße führte am Ostersonntag zu Netzausfällen. Ein Techniker meldete der Polizei gegen 5.50 Uhr, dass er bei einer Störungsbeseitigung an zwei Kabelschächten mehrere durchtrennte Glasfaserkabel festgestellt habe. Durch die Beschädigung an der Leitung kam es bei den umliegenden Betrieben zu Ausfällen der Telefon- und Internetversorgung.

Vermutlich gingen die unbekannten Täter davon aus, dass sich unter der schwarzen Ummantelung Kupferkabel befinden. Diese sind immer wieder das Ziel von Langfingern. Der Diebstahl von Kupferkabeln führt oft zu hohen Folgeschäden.

Von LR Potsdam