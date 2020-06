Potsdam

Die Kulisse ist perfekt. Zwischen den barocken Säulen des Neuen Palais stehen sich zwei Männer gegenüber, bereit zum Angriff. Die Klingen ihrer Schwerter blitzen in der Abendsonne auf. Einer von ihnen hebt sein Schwert bis über den Kopf, holt aus und bringt die Schneide in einem fließenden Schwung nieder. Doch statt das gegnerische Schwert zu treffen, durchschneidet er nur Luft. Wo sonst klirrend Stahl auf Stahl trifft, herrscht gewollte Stille: Denn auch beim historischen Schwertkampf gelten gerade Abstandsregeln.

Trainer Stephan Eickelmann lässt sein Einhandschwert sinken. „Und jetzt ihr“, ruft er seinen Kursteilnehmern zu. Neun Studenten haben sich an diesem Tag zum historischen Schwertkampf am Neuen Palais zusammengefunden. Die meisten von ihnen bringen ein bisschen Erfahrung mit Kampfsport mit, andere wollten einfach herausfinden, was es mit dem Kurs auf sich hat.

Anzeige

Stephan Eickelmann mit einem Schwert aus Federstahl und zwei Übungsschwertern aus Plastik. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Eine Schwertlänge Abstand

Jeder könne mitmachen, egal wie alt, groß oder sportlich, erklärt Stephan Eickelmann: „Das Wichtigste ist, dass man Lust darauf hat.“ Gemeinsam mit Martin Höppner unterrichtet der Potsdamer Anfänger und Fortgeschrittene im Umgang mit Langschwertern, Speeren, Schilden und Dolchen. Alle Kurse laufen über den Hochschulsport der Uni Potsdam.

Für ihre ersten Versuche gibt der Lehrer seinen Schülern jedoch kein Schwert aus Federstahl, sondern eines aus Nylon in die Hand. Das klirrende Geräusch, das man aus Mittelalter-Filmen und von Ritterfestspielen kennt, bleibt dann leider aus. Manche Plastikschwerter haben immerhin gezackte Klingen, die beim Kreuzen laut ratschen. Während der Corona-Pandemie ist selbst das tabu – weswegen die Übungspartner gewissermaßen aneinander vorbeikämpfen müssen. Beim Training gilt mindestens eine Schwertlänge Abstand.

Daniel Weiß ist erfahrener Schwertkämpfer und nimmt regelmäßig an Schaukämpfen teil. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tanzen, Meditation, Nahkampf

Daniel Weiß ist der einzige, der neben Stephan Eickelmann ein Stahlschwert benutzen darf. Der 35-Jährige ist erfahrener Schwertkämpfer und Mitglied der Berliner Rittergilde. „Historischer Schwertkampf ist wie eine Mischung aus Tanzen, Meditation und Nahkampf“, erzählt er. „Wenn der Funke einmal überspringt, bleibt man dabei.“ Im Schwertkampf habe er den perfekten Ausgleich zu langen Bürotagen entdeckt. Gleichzeitig liebe er es, Kampftechniken anhand von mittelalterlichen Fechtbüchern zu rekonstruieren.

Daniel Weiß und Stephan Eickelmann tauschen ihre stichsicherem Trainingskleider regelmäßig gegen mittelalterliche Kostüme und fechten Schaukämpfen aus. Beide sind sowohl Mitglieder der Berliner Rittergilde als auch der Potsdamer Schildwache. „Das ist mehr Theaterkampf, als dass man sich richtig vermöbelt“, erklärt Eickelmann. Ihr größter Erfolg sei der Auftritt in einem Rammstein-Video gewesen.

Daniel Weiß (links) und Trainer Stephan Eickelmann machen vor, wie man einen Angriff am besten abwehrt. Quelle: Hannah Rüdiger

Präzision und Improvisation

Katja Poppenhäger hat vor fünf Jahren ihre Liebe zum Schwertkampf entdeckt. „Ich war von der ersten Stunde an total gepackt“, erzählt die 39-Jährige. Die Mischung aus technischer Präzision und Improvisation habe sie von Anfang an begeistert. „Man ist so konzentriert, dass man den Rest der Welt um sich herum vergisst“, erzählt sie. Am Anfang sei es noch stressig gewesen, auf jede Bewegung des Gegners und gleichzeitig sich selbst zu achten. Irgendwann wisse der Körper, was kommt. Mittlerweile ist Katja Poppenhäger Teil des ersten Nationalkaders im historischen Fechten.

Die Anfänger im Säulengang sind davon noch weit entfernt. Trotzdem sind schon nach der ersten Stunde kleine Erfolge sichtbar. Der Niederländer Douwe van den Berg fühlt sich in seinem Element. „Das ist ein Sport mit Mittelalter-Romantik“, sagt er. „Super.“ Sein Dauergrinsen ist ihm wie ins Gesicht gemeißelt.

Nicht alle, die zum historischen Schwertkampf finden, seien Mittelalterfans, erklärt Stephan Eickelmann – aber die allermeisten. „Viele haben einfach schon immer den Wunsch gehabt, einmal ein Schwert in der Hand zu halten“, sagt er. Wie man es nicht nur hält, sondern auch richtig schwingt, lernen sie dann bei ihm.

Lesen Sie auch

Von Hannah Rüdiger