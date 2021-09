Kämpfende Drachen im Volkspark Potsdam

Bornstedt

Am Wochenende wird es bunt am Himmel über dem Bornstedter Feld: Das beliebte Drachenfest ist zurück im Volkspark Potsdam! Unter dem Motto „Sky is not the limit!“ präsentieren an diesem Wochenende, 4. und 5. September, Drachenkünstler ihre einzigartigen Fluggeräte und spektakulären Shows beim 32. Drachenfest in der Region Berlin/Brandenburg.

Zwölf Teams und Einzelkämpfer präsentieren sich

„Im vergangenen Jahr mussten wir das Drachenfest aufgrund der Corona-Pandemie leider absagen“, bemerkt Olaf Jöllenbeck, Bereichsleiter Veranstaltungsmanagement bei der Pro Potsdam: „Umso mehr freut es uns, dass wir an diesem Wochenende wieder zahlreiche Drachenpiloten aus der Region und sogar aus Polen auf unserem Flugfeld im Großen Wiesenpark begrüßen dürfen.“ Zwölf Teams und Einzelpiloten präsentieren am Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr dem Publikum wundervolle Figuren und ein himmlisches Farbenmeer am Himmel. Zu bestaunen gibt es gigantische Großdrachen, filigrane Drachenketten, schnelle und wendige Lenk- und Kampfdrachen, dreidimensionale und historische Drachen sowie farbenfrohe Flugshows mit waghalsigen Flugmanövern, spektakulären Tricks, faszinierenden Drachenduellen und synchronen Drachenflügen.

Eigene Drachen sind erlaubt

„Man kann sich dem bunten Treiben am Himmel hingeben oder natürlich auch seinen eigenen Drachen steigen lassen, ganz egal ob gekauft oder selbstgebaut“, sagt Sarah Bösche, Geschäftsführerin des Drachenladens Flying Colors, dem Kooperationspartner des Drachenfestes. Interessierte Beobachter haben außerdem die Möglichkeit, bei einer Drachenausstellung besondere Einblicke in die Kunst der Drachen zu erhalten. Neben der Drachenwiese ist auf zwei Bühnen für ein buntes Programm für die ganze Familie gesorgt.

Eintrittspreise:

Tickets sind nur an der Tageskasse erhältlich und kosten für Erwachsene 5 Euro, für Kinder von 5 bis 16 Jahren 2,50 Euro. Kinder bis 4 Jahre erhalten freien Eintritt. Familien mit nicht volljährigen Kindern können ein Familienticket für 12 Euro erwerben. Inhaber:innen von Volkspark-Jahreskarten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

Corona-Regeln:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der derzeit in Potsdam festgestellten Inzidenzen gelten für den Einlass besondere Bedingungen. Zutritt zum Drachenfest erhalten nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. Vor dem Einlass werden die Gäste auf Vorliegen einer vollständigen Impfung (mind. 14 Tage alt), eines negativen Antigen-Tests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines Nachweises, genesen zu sein (PCR-Test nicht älter als 6 Monate) kontrolliert. Ein gültiger Personalausweis ist mitzuführen. Die Registrierung der Besucher ist notwendig und möglich über die Luca-App oder schriftlich über ein vor Ort bereitgestelltes Formular.

Mobiles Impfteam am Samstag vor Ort

In Kooperation mit dem Klinikum Ernst von Bergmann, dem DRK Potsdam und der Potsdamer Stadtverwaltung ist zudem am Samstag von 14 bis 18 Uhr ein mobiles Impfteam vor Ort, in der Nähe des Haupteingangs. Hier haben Ungeimpfte die Möglichkeit, sich spontan ohne Anmeldung impfen zu lassen. Zur Verfügung steht der Impfstoff BioNTech. Erfolgte die Erstimpfung bereits mit Moderna, kann auch dieser Impfstoff verabreicht werden.

12- bis 14-Jährige können in Begleitung eines Erziehungsberechtigen und mit einer Einwilligungserklärung beider Erziehungsberechtigten geimpft werden. Diese müssen auch von 14- bis 16-Jährigen vorgelegt werden, die jedoch ohne Begleitung vorbeikommen können. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen ohne Begleitung und ohne Einverständniserklärung eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind, wenn vorhanden, die Versichertenkarte, der Ausweis und der Impfausweis.

Von MAZonline