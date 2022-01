Restaurantkritik - Käsefondue wie in den Bergen: So schmeckt’s in der Theaterklause in Potsdam

Aufgetischt Theaterklause Weinbar – Schon wieder die Theaterklause? Es ist der dritte Aufgetischt-Besuch in dem charmanten Bistro. Nach Lunch und Abendbrot auf der Bürgersteig-Terrasse nun die winterliche Weinbar. Der Grund: Dort wird Käsefondue angeboten, eine Seltenheit auf heimischen Speisekarten und daher umso probierenswerter.