Potsdam/Innichen

Zwischen Potsdam und dem Südtiroler Pustertal gibt es auf den ersten Blick recht wenig Gemeinsamkeiten. Das eine ist das Mekka der – flachen – Mark; das andere ein langgezogenes Bergtal im äußersten Norden Italiens. Zu Zeiten der Donaumonarchie, als Südtirol noch zu Österreich gehörte, befand sich im Hochpustertal eine der Wiegen des Hochgebirgstourismus. Auch Promis entdeckten die Segnungen der Höhenluft. Gustav Mahler kam in mehreren Sommern her, um sich zu erholen und zu komponieren. Großbankiers wie die Rothschilds und Adelige schätzten die Wildbäder und die Bergtouren.

Ansicht des ehemaligen Südbahnhotels in Toblach bei Innichen im Pustertal, wo viele Prominenten abstiegen. Quelle: Ildiko Röd

Schon um die vorletzte Jahrhundertwende herum galten Innichen und das benachbarte Toblach vor allem bei deutschen Reisenden als Sehnsuchtsziel. Grund für den Beliebtheitsboom war kein Geringerer als der nachmalige Friedrich III., der Sohn Wilhelms I. Schon deutlich vom Kehlkopfkrebs gezeichnet, verbrachte er noch als Kronprinz gemeinsam mit seiner Frau Victoria – der Tochter der englischen Queen Victoria – im Jahr 1887 den Sommerurlaub in Toblach.

Die Heilig-Grab-Kapelle in Innichen. Quelle: Ildiko Röd

Von dort brachte das Paar ein „Souvenir“ der etwas anderen Art mit: die Inspiration für seine spätere Grablege. Pate für das Mausoleum nahe der Potsdamer Friedenskirche, in dem Friedrich und Victoria ruhen, stand nämlich die Heilig-Grab-Kapelle in Innichen. Von außen sieht sie ein bisschen aus wie eine Spielzeugkirche, aber im Inneren hat es Überraschendes zu bieten. Damals wie heute.

Jesu Leichnam aus Holz

Anfang 2021 haben die Corona-Beschränkungen und riesige Schneemassen Innichen fest im Griff. Sonst eine Hochburg des Wintertourismus, liegt die Gemeinde mit ihrem historischen Ortskern jetzt da wie ein schlafendes Dornröschen. Statt der Rosenhecke gibt es jedoch eine Schneedecke. Auch das Kirchlein trägt dicke Schneekapuzen.

Die Kapelle in Innichen Anfang 2021. Im Volksmund wird sie auch „Außerkirchl“ genannt, weil sie früher außerhalb des eigentlichen Ortskerns stand. Quelle: Ildiko Röd

Vor dem Eingang wartet schon Albuin Gruber. Er ist der Hüter des Schlüssels zur Kapelle und amtlich geprüfter Fremdenführer. Eines seiner Spezialgebiete: Kirchenführungen. Bevor es mit der Besichtigung losgeht, schaufelt er erst einmal den Zugang frei. Dann erzählt er die Geschichte von Georg Paprion. Der lebte im 17. Jahrhundert und war nicht nur Gastwirt, sondern auch Pilger. Zunächst ging es nach Altötting in Bayern, später nach Jerusalem.

Der kuppelgekrönte Innenraum mit dem segnenden Jesus. Quelle: Ildiko Röd

Wieder zurück in der Heimat, war Paprion so inspiriert, dass er zum Bauherrn wurde. Er ließ nicht nur die Altöttinger Wallfahrtskirche kopieren, sondern gleich nebenan auch noch die berühmte Grabeskirche in Jerusalem, in der der Leichnam Jesu bestattet sein soll. Paprions Kirchenbauten fielen allerdings weitaus kleiner aus als die Originale. Der kuppelgekrönte kleine Innenraum ist ein charmanter Mix aus bäuerlicher Kunst und Weltläufigkeit. In der Mitte steht die quaderförmige Ummantelung des Heiligen Grabs. Der Einlass ist so niedrig, so dass man den Kopf beim Durchgehen neigen muss. Albuin Gruber kennt den Grund: „Man sollte sich dem Grab Jesu mit Demut nähern.“ Drinnen liegt hinter Glas der aufgebahrte Heiland. Der Gesichtsausdruck des holzgeschnitzten Leichnams ist schmerzlich.

Das "Außerkirchl" in Innichen. Quelle: Ildiko Röd

Im September 1887 kamen auch Friedrich und Victoria hierher. Im Südbahnhotel – dem späteren „Grand Hotel“ – im 1300-Einwohner-Dorf Toblach hatten sie Quartier genommen. Ein Bericht der Leipziger „Illustrirten Zeitung“ vom 24. September 1887 versorgte die Leserschaft mit Details: „Für den hohen Gast ist der größere Teil des ersten Stockwerks reservirt (sic), von dessen Fenstern aus sich der Blick auf die das Thal umgrenzenden Höhen des Pfannhorn lenkt. Die Lebensweise und Hofhaltung der kronprinzlichen Familie sind auf den einfachsten Fuß eingerichtet.“ In Hans-Günther Richardis Buch „Gäste, Glanz und Granaten“ über das Hochpustertal sind viele solcher Artikel aus der Tagespresse zitiert. So schwärmte etwa der „Pusterthaler Bote“: „Der Kronprinz ist in bester Laune, er unternimmt täglich größere Fußtouren. Es wird eine entschiedene Besserung im Befinden desselben versichert.“

Kaiser Friedrich III. Quelle: Archiv

Manchmal unterhielt sich der Gast aus Preußen auch mit den Einheimischen, die sich oft sogar extra zum Hotel aufmachten, um einen Blick auf den Royal zu erhaschen. Dieser erkundete seinerseits die Umgebung zu Fuß oder Pferd, machte Picknicks mit seiner Familie oder ab und zu einen Abstecher zum Konditor nach Innichen, wo es auch Antiquitäten gab, wie Albuin Gruber zu berichten weiß. Von der Konditorei aus war es nicht weit bis zu Paprions barockem Wallfahrer-Magnet.

Am 30. September vermeldete der „Pusterthaler Bote“, die Reisegesellschaft habe „das am Ortsausgang befindliche kleine Kapellchen“ besichtigt, „welche eine getreue Kopie der heiligen Grabkapelle zu Jerusalem ist“. Dann waren die Urlaubstage im Pustertal auch schon fast zu Ende. Das Hotel, in dem die Hohenzollern damals logierten, ist bis heute – äußerlich nahezu unverändert – erhalten. Nur dass dort jetzt eine Jugendherberge und der Sitz eines Naturpark- und Kulturzentrums untergebracht sind.

Blick auf das ehemalige Südbahnhotel mit den Dolomiten im Hintergrund. Quelle: Ildiko Röd

Am 9. März 1888 konnte Friedrich noch die Nachfolge seines Vaters antreten, doch bereits am 15. Juni verstarb er in Potsdam. Victoria telegrafierte an ihre Mutter, Queen Victoria, die erschütternde Nachricht: ,Fritz ist tot – und ich verzweifle!‘“ Die letzte Ruhestätte des Kaisers befindet sich unweit der Friedenskirche in einem Mausoleum, das nach den Entwürfen von Julius Carl Raschdorff errichtet wurde.

Seltener Blick ins Mausoleum

An einem Tag im späten Februar öffnet Frederike Jefferies die Türen zu dem sonst verschlossenen Rundkuppelbau. Tatsächlich kann die Schlossassistentin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten – das Friedenskirchen-Areal gehört zur Stiftung – die Querverbindung zwischen dem Pustertal und Potsdam bestätigen. „Der todkranke Kronprinz soll beim Besuch der Heilig-Grab-Kapelle den Wunsch geäußert haben, nach seinem Tod in einem ähnlichen Gebäude bestattet zu werden“, erklärt sie.

Die Sarkophage Kaiser Friedrichs III. und seiner Frau, Kaiserin Victoria. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zumindest war das Kirchlein eine Inspiration, aber es gibt auch Unterschiede. So habe sich Raschdorff beim Grundriss mehr an den spätantiken Grundformen orientiert. Mittelpunkt des Raumes sind die Sarkophage des Kaiserpaars mit ihren lebensgroßen Skulpturen. Victoria wurde 1903 neben ihrem Ehemann bestattet; derzeit ist das Grabmal eingehaust. Seit Anfang der 1990er Jahre ruht auch der Soldatenkönig hier.

Blick auf die prächtige Kuppel im Innenraum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gekrönt wird der Raum von einem mosaikverzierten Kuppelgewölbe. Obwohl der Bau aus konservatorischen Gründen schon länger für den Besucherverkehr gesperrt ist, lohnt doch auch der Blick von außen – nicht zuletzt als eine Reminiszenz an die ungewöhnliche architektonische „Dreiecksbeziehung“ zwischen Jerusalem, dem Pustertal und Potsdam.

Schlossassistentin Frederike Jefferies vor dem Mausoleum an der Friedenskirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ildiko Röd