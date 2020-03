Innenstadt

Nach dem Beschluss der Landeshauptstadt Potsdam, aufgrund der Corona-Krise alle kommunalen Museen und Theater bis vorläufig 18. April zu schließen, kann auch die Kammerakademie Potsdam (KAP) Konzerte und Veranstaltungen nicht in ihrem Terminplan halten. Das Team sucht Alternativtermine. Aktuelle Meldungen und Ausweichtermine veröffentlicht die KAP zeitnah auf ihrer Homepage www.kammerakademie-potsdam.de .

Das Sinfoniekonzert mit Antonello Manacorda am Samstag, dem 14. März, um 19.30 Uhr im Nikolaisaal findet nicht statt, ebenso das Familienkonzert am 18. April 2020 an gleicher Stelle. Wann es zu beiden Konzerten einen Ausweichtermin geben wird, ist derzeit noch unklar.

Die Veranstaltung „KlangFarben“ in Kooperation mit dem Museum Barberini am Mittwoch, dem 18. März, werde nach derzeitigem Stand wahrscheinlich nicht stattfinden können, teilte die Kammerakademie mit. Veranstalter ist das Museum Barberini. Kurzfristige Hinweise werden auf der Homepage www.museum-barberini.com veröffentlicht. Das Museum hat eine temporäre Schließung bis zunächst Dienstag, den 17. März, beschlossen.

Überregional betroffen sind auch Gastspiele, unter anderem die Aufführung der Johannespassion in der Kreuzkirche Dresden. Die Aufführung wird nach derzeitigem Stand vom 21. März 2020 auf den 6. Februar 2021 verschoben.

Bereits bezahlte Konzertkarten behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit in voller Höhe. Reservierte Tickets werden automatisch ohne Mehrkosten storniert.

Von maz-online