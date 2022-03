Potsdam

„Mein Glas ist immer halb voll und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich bösartigen Krebs in mir trage“, sagt RTL-Moderatorin Tanja Bülter. Im Gespräch „Dann eben anders“ des Potsdamer Selbsthilfezentrums Sekiz erzählt die 49-Jährige, wie sie mit ihrer Brustkrebsdiagnose im Oktober 2020 umgegangen ist und warum sie nun sogar stärker ist als vorher.

Ihre ersten Gedanken seien gewesen: „Ich kann das nicht haben, ich darf das nicht haben, ich muss ja meine Kinder aufwachsen sehen!“, erzählt sie im Interview. Ihre Toch-ter war damals sieben Jahre alt, ihr Sohn zwölf, vom Vater der beiden lebte Bülter getrennt. Auf den ersten Schock folgte Aktionismus. „Ich habe mich in Recherchen zu Therapien gestürzt und fünf verschiedene Meinungen eingeholt.“ Auf die Chemotherapie folgten eine Strahlentherapie und eine brusterhaltende OP. Ihre Heilungsprognose lag bei 80 Prozent. Neben der medizinischen Behandlung habe sie sich einen Satz eines Arztes sehr zu Herzen genommen: „Sie müssen im Kopf mitarbeiten, sonst wird es schwierig.“ Das tat sie und nahm dazu jede Hilfe an, die ihr für sich passend erschien. Sie reduzierte ihre Stunden bei RTL, ging zu einer Psychologin, überwand sich – trotz Müdigkeit und Übelkeit durch die Chemo – zu Spaziergängen und Yoga. Dazu sprach sie öffentlich über ihre Krebserkrankung und merkte dabei, dass es ein Tabu-Thema ist, über das viele noch viel zu wenig wissen.

Bettina Wulff war schon Gast

Mit dieser Herangehensweise war sie für die Sendung „Dann eben anders“ wie gemacht. „Wir laden Menschen ein, die offen mit einer Krise umgehen und daraus gestärkt hervor gehen“, sagt Moderatorin Nadine-Claire Geldener der MAZ. „Wir wollen zeigen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, über schwierige Themen zu sprechen, sondern eine Stärke“, sagt sie.

Das Gesprächsformat ist vor vier Jahren gestartet, wird von der Techniker Krankenkasse unterstützt und soll Selbsthilfe entstigmatisieren. Zu Gast waren bereits die frühere Bundespräsidentengattin Bettina Wulff, Gregor Gysi (Die Linke) und Schauspieler Hardy Krüger junior.

Mit ihrer Freundin Kerstin, die Meditations- und Yogalehrerin ist, arbeitete Bülter in Reiki-Sitzungen daran, dass die Energie wieder besser durch ihren Körper fließt und sich ihr Geist entspannt. „In meinem Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander“, sagt sie. Reiki wirkte gleich in der ersten Stunde. „Ich habe das erste Mal richtig geheult“, erzählt sie nach der Sendung im MAZ-Interview. Heute fällt ihr das Lächeln wieder leicht.

Der Zettel am Badezimmerspiegel

Auch Selbstsuggestion habe ihr geholfen, darüber hörte sie sich Podcasts und Hörbücher an und nutzte Apps. „Selbst kleine Mittel helfen, sich selbst auszutricksen“, erzählt sie. An ihren Badezimmerspiegel klebte zum Beispiel ein Post-it mit dem Mantra: „Du schaffst das!“ Dass durch eine Kühlkappe ihre langen blonden Haare die Chemotherapie überlebten, sei für sie ein „Riesengewinn“ gewesen. „Wegen des Selbstwertgefühls, es macht ja was mit einem, wenn man anders und elend aussieht“, sagt sie. „Es war mir wichtig, dass ich mich im Spiegel erkenne und so aussehe, wie ich mich auch gerne gefühlt hätte.“ Auch für ihre Kinder sei das wichtig gewesen.

Um auch sie gut durch die Zeit zu führen, in der es ihr nicht gut ging, suchte Bülter gleich am Anfang eine Kinderpsychologin auf. Sie riet ihr, die Kinder ins Boot zu holen und nichts vorzuspielen. „Mein Großer musste viel mit anpacken im Haushalt, aber dadurch hatte er auch das Gefühl, etwas tun zu können“, erzählt sie. Ihre siebenjährige Tochter wurde phasenweise von ihrer Mutter betreut. „Aber sie war meine kleine Krankenschwester und hat mit großer Ernsthaftigkeit meine Pflaster gewechselt“, sagt Bülter.

Über ihren Umgang mit der Erkrankung hat Tanja Bülter ein Buch geschrieben. Es heißt „Brust raus. Wie ich den Krebs besiege und dabei ICH bleibe“. Nach einem Artikel in der Zeitung hätten viele Menschen ihr geschrieben und sie gefragt, wie man so positiv bleiben könne oder wie man seine Haare erhalten kann.

„Ich habe gemerkt, dass es eine große Informationslücke gibt, obwohl jedes Jahr 70.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs erkranken.“ Durch das Buch könne sie dem Krebs sogar etwas Positives abgewinnen. Durch ihren Umgang mit einer schweren Krankheit sei sie eine Art Inspirationsfigur geworden und habe eine neue Rolle im Leben bekommen. „Ich kann Mut und Hoffnung schenken, und das ist wunderschön für mich“, sagt sie.

Das Gespräch mit Tanja Bülter ist ab dem 15. März auf www.dann-eben-anders.de über YouTube zu sehen.

Von Katharina Müller-Güldemeister