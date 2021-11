Potsdam

Die Initiative von 18 weiblichen Stadtverordneten gegen sexistische Werbung kann schon vor der Antragstellung im Stadtparlament einen ersten Erfolg verbuchen. Die Teltower Baufirma TRP Bau GmbH, die wegen zweideutiger Motive auf ihren Firmenfahrzeugen als Negativbeispiel genannt wurde, verabschiedet sich von den kritisierten Motiven.

TRP Bau entfernt kritisierte Aufkleber von Firmenautos

Die Geschäftsführer Uwe Langleist und Steffen Reichert haben allen Antragstellerinnen in einem Brief erklärt: „Zuerst möchten wir Sie in Ihrem Anliegen bestärken. Die Intentionen Ihres Antrages finden wir richtig und zeitgemäß. Ihr Antrag und die Medienberichterstattung haben uns veranlasst, die in der Tagespresse kritisch erwähnten Motive intern neu zu bewerten. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen: Diese Motive können als sexistisch verstanden werden.“

Die Geschäftsführer versichern jedoch: „Es war zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht, durch die Verwendung dieser Motive Frauen, deren Gefühle und deren Rechte zu verletzen oder zu diskriminieren.“ Sie verweisen darauf, dass die Fotos Spielerinnen der Volleyballmannschaft des SC Potsdam zeigen, die von der TRP Bau GmbH seit vielen Jahren als Sponsor unterstützt wird.

Bis zum Ende der Woche will TRP die Werbung von allen elf Fahrzeuge, auf denen sich die Motive noch befinden, entfernen. Auf dem Großteil der über 150 Firmenfahrzeuge wird allerdings schon seit Jahren mit gänzlich anderen Motiven um Auszubildende geworben.

„Manchmal braucht es solcher Anstöße“, sagt Max Beer, der zu den Gesellschaftern von TRP gehört, der MAZ. „Im Sportbereich fanden das immer alle super. Wir haben uns an den Deutschen Werberat gewandt und ihn um Beurteilung gebeten“, so Beer.

Deutscher Werberat hat TRP-Werbung schon 2016 geprüft

Der Deutsche Werberat ist eine Einrichtung zur Selbstkontrolle der Werbebranche, die überprüft ob Werbung rechtlich zulässig ist und auch ethische Grenzen nicht überschreitet. Es gibt zudem einen Kodex mit Leitlinien zu Bildmotiven und zu bestimmten Themen wie Alkohol, und Glücksspiel, Werbung mit Prominenten oder Botschaften, die Kinder als Zielgruppe haben. Auch die Herabwürdigung von Menschen, etwa durch Sexismus, ist eine eigene Fallgruppe des Werberats.

Der Fall der TRP-Werbung mit den Volleyballerinnen und ihren Bagger-Sprüchen ist dem Werberat bereits bekannt, wie eine Anfrage der MAZ ergab. Schon 2016 ging eine private Beschwerde zu drei Motiven ein, die dann geprüft wurden, darunter der Spruch „Richtig baggern will gelernt sein.“ Das Prüfergebnis: „Damals wurde die Werbemaßnahme nicht vom Werberat beanstandet. Wir haben keine Herabwürdigung der gezeigten Person feststellen können. Allerdings ist seitdem einige Zeit verstrichen und dann können sich Meinungen durchaus ändern“, sagt Johanna Röhling, Sprecherin des Werberats.

Ein Auto mit der Werbung von TRP. Mit der Volleyballerin und dem mehrdeutigen Spruch wurde um Auszubildende geworben. Quelle: privat

Sexistische Werbung meist bei kleinen Unternehmen

„Die Gesellschaft ist beim Thema Sexismus in den letzten Jahren sicherlich sensibler geworden, was auch zu gesteigerten Beschwerdezahlen in diesem Bereich zu einzelnen Werbemaßnahmen geführt hat“, erklärt Röhling. Zugleich könne der Werberat keine Zunahme von Sexismus in der Werbung beobachten. „In den letzten Jahren ist aber deutlich geworden, dass sexistische Werbung bei großen Kampagnen nahezu nicht mehr vorkommt. Es sind mehrheitlich kleinere Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe, die sich uneinsichtig zeigen und ihre vom Werberat beanstandete Werbung nicht stoppen.“ Der Werberat bestätigt zudem, dass TRP nun von sich aus Kontakt zum Werberat aufgenommen hat, um eine Einschätzung zu bekommen.

Zum Antrag in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung weist der Werberat auf eine Besonderheit hin: So gibt es zwar deutschlandweit Städte, die sich gegen sexistische Werbung im öffentlichen Raum einsetzen. Aber nur in Potsdam wird Firmen der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen als Konsequenz angedroht. „Uns sind keine Städte bekannt, die so verfahren. Inwieweit ein solches Konstrukt vergaberechtlich zulässig ist, müsste die Stadt sicherlich prüfen“, erklärt Röhling.

In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend wurde Antrag übrigens in den Hauptausschuss überwiesen. Die Stadtverwaltung fürchtet, dass der Antrag so nicht beschlossen werden kann, offenbar, weil er in die Tätigkeit von Unternehmen eingreift. Dezernent Dieter Jetschmanegg machte deutlich, dass die Verwaltung den Antrag unterstützt, warb jedoch in Sachen Formulierung für eine etwaige Überarbeitung des Antrags.

Von Peter Degener