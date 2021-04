Potsdam

Machtkampf um die Spitzenkandidatur bei der Brandenburger Linkspartei: Sowohl Ex-Parteichef und Ex-Finanzminister Chrisitan Görke als auch der Potsdamer Bundestagsabgeordnete Norbert Müller wollen auf Platz eins der Landesliste antreten und damit Spitzenkandidat werden. Das teilte die Partei am Sonnabend mit.

In einer gemeinsamen Sitzung hatten Landesvorstand und Landesausschuss über einen Personalvorschlag für die Landesliste beraten, über die bei einer Landesvertreterversammlung am kommenden Sonnabend in Paaren im Glien (Havelland) abgestimmt werden soll.

Demnach wollen sowohl Görke als auch Müller die Partei in den Wahlkampf führen. Pikant daran: Beide Gremien hatten sich mehrheitlich für Görke ausgesprochen. Müller fordert ihn heraus.

Duell auch um Platz 2

Auch um Listenplatz 2 wird prominent gestritten. Die Landesvorsitzende Anja Mayer und die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg treten an. Hier waren die Gremien uneins. Der Landesvorstand votierte mehrheitlich für Mayer. Der Landesausschuss stellte sich dagegen hinter die Digitalexpertin Domscheit-Berg.

Da die Landesliste der Linken paritätisch besetzt sein soll, auf einen Mann also eine Frau folgen soll und umgekehrt, ist völlig unklar, wie die Liste aussehen wird. Gegenwärtig hat Brandenburgs Linke vier Bundestagsabgeordnete.

Görke tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 64 (Cottbus) an. Müller kandidiert im hart umkämpften Wahlkreis 61, wo unter anderem Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) aufeinandertreffen.

Von Torsten Gellner