Zentrum-Ost

Die bereits seit Jahren diskutierte Umgestaltung der Skateanlage „E-Park“ an der Friedrich-List-Straße vis-à-vis zum RAW-Gelände ist wegen der Verdachts auf Fundmunition aufgeschoben. Nach Mitteilung des Rathauses kam im Juni der Bescheid, dass „Teile des Skateparks nicht kampfmittelfrei“ seien.

Kampfmittelsuche in der Tiefe nötig

Weil mögliche Munitionsreste in dem mit Bauschutt aufgefüllten Untergrund nicht per Sonde gesucht werden könnten, müsse das Areal per „Volumenberäumung“ bis auf eine Tiefe von 3,50 Meter untersucht werden.

Die Stadt habe diese Leistung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) beantragt, die Absage sei am 10. September gekommen.

Planungsrunde mit 20 SkaterInnen

Die Fraktion Die Andere hatte sich in einer kleinen Anfrage nach dem Stand von Planung und Umbau der Skateanlage erkundigt. Dabei verwies die Fraktion auf eine Veranstaltung im November 2019 im Haus der Jugend mit rund 20 SkaterInnen, bei der der Text einer Ausschreibung für das Planungsbüro besprochen worden sei.

Dort sei auch mitgeteilt worden, dass das Geld für den Neubau der Anlage zum größten Teil bereits vorhanden sei, so Die Andere.

Die rund 450 Quadratmeter große Skate-Anlage neben dem Umspannwerk ist 2006/07 als Teil einer größeren Parkanlage auf dem Gelände einer früheren Tankstelle angelegt worden, erwies sich aber bald als ungeeignet.

Mägelliste nach stadtweiter Recherche

In einer stadtweiten Recherche von Stadtjugendring (SJR), dem Jugendclub j.w.d. und den Straßensozialarbeitern von Wildwuchs Streetwork wurden 2017 den meisten Skateanlagen im Stadtgebiet erhebliche Mängel bescheinigt. Lediglich beim E-Park und einer weiteren Anlage im Haeckelkiez in Potsdam-West registrierten die Experten Umbaupotenzial.

Zur Skateanlage am Umspannwerk hieß es 2017 bei einer Begehung mit Skatern und Kommunalpolitikern, dass dort vieles nicht bedarfsgerecht gebaut worden sei. Runde Kanten befänden sich auf der Seite von Blöcken, die eigentlich eine scharfkantige Führung bräuchten.

Skateparcours mit Kopfsteinpflaster

Eine Piste führe einfach in den Rasen, also ins Leere. Der Weg zur Anlage sei überflüssigerweise mit Kopfsteinpflaster versehen. Teilnehmer der Begehung sprachen von einem „Schildbürgerstreich“.

Anfang 2018 wurde auf fast gleichlautende Anträge von SPD/CDU und Linken eine Prüfung beschlossen, wie die Skateanlage „E-Park“ unter größtmöglicher Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer umgebaut werden kann. Mit dem Doppelhaushalt 2018/19 wurden zunächst 50.000 Euro für die Planung bereitgestellt.

200.000 Euro für 600 Quadratmeter

Die Gesamtkosten für die auf 600 Quadratmeter erweiterte neue Anlage sollten bei 200.000 Euro liegen.

Laut Stadt wurde im April 2020 ein Büro „Landskate“ mit der Neuplanung des Skateparks beauftragt. Im August 2020 und im Februar 2021 habe es weitere Veranstaltungen zur Neuplanung unter Beteiligung der Nutzer gegeben.

Erste Zwangspause wegen Corona

Baubeginn und Nutzungsfreigabe der neuen Anlage seien allerdings abhängig von der Kampfmittelfreigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Eine erste Kampfmittelsondierung 2020 habe wegen Corona unterbrochen werden müssen und sei erst im April 2021 fortgesetzt worden.

Nach der Absage des KMBD vom September ist der weitere Zeitplan unklar. Der Bereich Grünflächen prüfe „eine Priorisierung von Planung und den Bau des Skate-Parks“, schreibt die Stadt auf Nachfrage der Anderen: „Voraussetzung dafür ist die Sicherstellung der Finanzierung.“

Von Volker Oelschläger