Das Coronavirus hat Brandenburg erreicht und die Verunsicherung vieler Bürger wächst. Doch wie groß ist die Gefahr wirklich? Prof. Dr. Gerd Gigerenzer vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Potsdam erklärt, was es mit dieser Angst vor dem Virus auf sich hat und führt dabei weit zurück in die Menschheitsgeschichte.