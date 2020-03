Corona: Kapp-Putsch-Gedenken entfällt

Innenstadt

Aufgeschoben ist die Einweihung einer Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer des Kapp-Lüttwitz-Putsches vor 100 Jahren auf dem Alten Markt. Laut Rathaussprecher Markus Klier sollte die Tafel am 31. März eingeweiht werden: „Der Termin wurde gewählt, weil am 31. März 1920 die Potsdamer Stadtverordneten an die Toten des Kapp-Lüttwitz-Putsches gedacht, aber eine öffentliche Gedenktafel abgelehnt hatten.“

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie müsse die Veranstaltung jedoch entfallen, so Klier. Auch ein flankierend in Kooperation mit der Martin-Niemöller-Stiftung geplanter Vortrag des Historikers Matthias Grützig im Potsdam-Museum sei abgesagt: „Wir befinden uns aktuell in Abstimmungen, wie wir mit der Situation umgehen“, sagte Klier.

In Potsdam waren am 16. März 1920 bei einer Kundgebung vor dem Stadtschloss vier Demonstranten erschossen worden. Landesweit kamen bei dem ersten rechtsradikalen Umsturzversuch nach dem Ende des ersten Weltkriegs 1500 Menschen ums Leben. Der Putsch wurde mit dem größten Generalstreik der deutschen Geschichte aufgehalten.

Ein erster gemeinsame Antrag von SPD und USPD zur Errichtung eines Gedenksteins an der „Mordstelle“ in der damaligen Kaiserstraße wurde am 31. März 1920 von einer bürgerlichen Mehrheit in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. 2015 beschlossen die Stadtverordneten auf Antrag von Sascha Krämer die Einrichtung eines Gedenkortes.

Nach Auskunft des städtischen Gedenkstättenbeauftragten Tobias Büloff sollte am 31. März zunächst eine vorläufige Gedenktafel eingeweiht werden: „Das ganze Umfeld ist aber heute noch Baustelle“, so Büloff im Februar in einer Mail an Sascha Krämer, „und es gibt hohe denkmalschutzrechtliche Auflagen“.

Für die Fertigung und den Einbau der Gedenktafel rechnete das Rathaus laut zwischenzeitlicher Mitteilung mit Kosten in Höhe von 800 bis 1000 Euro: „Derzeit sind keine Probleme der Umsetzung zu benennen“, hieß es im August 2019 auf Anfrage von Krämer.

Von Volker Oelschläger